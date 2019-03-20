竹市府臨時、約聘人員平均加薪1100元 502人受惠
行政院在農曆年後提出「公部門主動解決低薪方案」，針對中央機關臨時人員、派遣人員及全體約僱人員，從今年1月1日起，對平均每月總薪資3萬元以下的臨時及派遣人員加薪1100元；新竹市政府跟進，今年起為市府所屬機關學校、臨時人員月薪調整加薪1100元，約僱人員則透過調整職等方式調薪，共502人受惠。
行政院提出的這項調薪案已超過8千人受惠，但當初考量各地財政負擔與狀況，雖未強制規範地方政府比照辦理，新竹市府仍跟進中央腳步，自今年1月1日起，市府所屬機關學校臨時人員平均每月總薪資3萬元以下者，月薪增加1100元；約僱人員則透過調整職等方式調薪，依中央政府公布方案，目前二職等、且具高中以上學歷的約僱人員，可調薪3741元，調薪幅度高。
新竹市長林智堅表示，市府團隊中基層同仁更是辛苦，雖市府財政不寬裕，但響應行政院解決公部門低薪方案，他要求人事處以優於此方案方式辦理基層同仁加薪方案。人事處長童金水表示，市府今年度針對平均月薪在3萬元以下的臨時人員，以優於行政院所公布的「公部門主動解決低薪方案」的方式調薪，每月經常性薪資調增1100元，且不受調薪後超過3萬元限制。
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