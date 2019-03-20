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「我們要喝乾淨水」 新竹市第一個公投案今提案

2019-03-20 14:36聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市一直以來都沒有明定工業廢水、醫療水及其他事業廢水和汙水應以專管回收，導致過去發生水污染時，常常人心惶惶。「我們要喝乾淨水行動聯盟」與民進黨新竹市議會黨團今天宣布共同提案新竹市第一個公投案「我們要喝乾淨水」，目前已達到公投案34人提案的門檻，預計明天將把公投案遞交新竹市政府，並啟動第二階段的3383人的連署人數，期許能盡快完成公投，讓市民享有喝好水的基本人權。

新竹市議會民進黨團總召李妍慧與立委參選人鄭宏輝和市議員劉康彥、陳建名、鄭美娟、施乃如及曾資程，今天擔任共同提案人，提出新竹市第一個公投案。新竹地區「我們要喝乾淨水」行動聯盟的共同召集人劉妮雲今天也收下民進黨團的共同提案人連署書，強調行動聯盟針對此議題已努力2年多，期許新竹縣府及縣議會能趕緊通過公投法自治條例，保證新竹地區的居民都能喝到乾淨水。

對於公投內容，主文為「您是否同意，新竹市應訂定廢汙水管理自治條例，明定工業廢水，醫療水及其他事業廢水和汙水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」。

民進黨立委參選人鄭宏輝強調，喝乾淨水是人民基本的人權，民進黨支持此公投案，並率先擔任公投的共同提案人，接下來將繼續第二階段的3383人連署人數門檻，盼新竹市選委會能趕緊將此案納入公投的執行。若公投案順利通過，目前預估將有望於總統、立委選舉日一起投票。

新竹市議會民進黨團與「我們要喝乾淨水行動聯盟」共同擔任公投提案人，將「我們要喝乾...
新竹市議會民進黨團與「我們要喝乾淨水行動聯盟」共同擔任公投提案人，將「我們要喝乾淨水」納入公投。記者張雅婷／攝影
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