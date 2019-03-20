高齡化社會來臨 親慈慈善會捐贈66台輪椅給醫院

2019-03-20 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為了提升中國醫藥大學新竹附設醫院服務品質，讓病友於就醫時能更加便利，社團法人親慈慈善會暨三陽工業股份有限公司匯集會員愛心，總共捐贈66台輪椅，辦理捐贈輪椅儀式，由院長陳自諒代表接受，陳自諒特別致贈感謝狀，同時表示，中醫大新竹附醫以「救腦救心救急救命」為宗旨，「病人優先，病人第一」守護在地健康，藉著愛心輪椅捐贈，讓就醫民眾更方便，打造舒適、安全、平安、健康友善醫院。

親慈慈善會理事長徐健致詞表示，社團法人親慈慈善會長期以「人飢己飢、人溺己溺」之相親相愛、慈善博大精神，在台灣各地提供愛心捐獻，特別是弱勢族群提供急難及濟助及清寒助學等協助。慈善會參加的會員都是利用自己業餘時間，犠生奉獻，不求名利的心情幫助他人。

親慈慈善會新竹分會理事黃俐荃指出，這次捐贈一般輪椅50台、骨科輪椅10台、高背輪椅6台，高背躺式輪椅使用於肢體癱瘓者，輪椅可傾斜式靠背與可拆卸式踏板，且亦可使皮膚受壓 面積分散，避免壓瘡發生。

另外，骨科輪椅加強腿部固定，適用於骨折或腳部受傷之病人，捐贈給醫院後，將可協助骨科及神經內科病患就醫院之便利，解決了在院過程中行動問題。

出席記者會的骨科病患曾先生上個月發生車禍，目前到新竹附醫就診，第一次使用骨科輪椅「感覺坐起來蠻舒服的」！