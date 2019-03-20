親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／炸彈氣旋侵襲！美中西部淹成一片汪洋 50年來最慘

特戰操演 「共軍」曝光奪八卦山干擾清泉崗起降

高齡化社會來臨 親慈慈善會捐贈66台輪椅給醫院

2019-03-20 13:44聯合報 記者郭政芬╱即時報導

為了提升中國醫藥大學新竹附設醫院服務品質，讓病友於就醫時能更加便利，社團法人親慈慈善會暨三陽工業股份有限公司匯集會員愛心，總共捐贈66台輪椅，辦理捐贈輪椅儀式，由院長陳自諒代表接受，陳自諒特別致贈感謝狀，同時表示，中醫大新竹附醫以「救腦救心救急救命」為宗旨，「病人優先，病人第一」守護在地健康，藉著愛心輪椅捐贈，讓就醫民眾更方便，打造舒適、安全、平安、健康友善醫院。

親慈慈善會理事長徐健致詞表示，社團法人親慈慈善會長期以「人飢己飢、人溺己溺」之相親相愛、慈善博大精神，在台灣各地提供愛心捐獻，特別是弱勢族群提供急難及濟助及清寒助學等協助。慈善會參加的會員都是利用自己業餘時間，犠生奉獻，不求名利的心情幫助他人。

親慈慈善會新竹分會理事黃俐荃指出，這次捐贈一般輪椅50台、骨科輪椅10台、高背輪椅6台，高背躺式輪椅使用於肢體癱瘓者，輪椅可傾斜式靠背與可拆卸式踏板，且亦可使皮膚受壓 面積分散，避免壓瘡發生。

另外，骨科輪椅加強腿部固定，適用於骨折或腳部受傷之病人，捐贈給醫院後，將可協助骨科及神經內科病患就醫院之便利，解決了在院過程中行動問題。

出席記者會的骨科病患曾先生上個月發生車禍，目前到新竹附醫就診，第一次使用骨科輪椅「感覺坐起來蠻舒服的」！

三陽工業公司協理田人豪先生指出，有感於社會逐漸高齡化，行動不便的長者越來越多，就醫時病患及家屬常為了搬運及攜帶輪椅感到困擾，希望能藉由此次捐贈輪椅的活動，減輕病患及家屬的困擾。

社團法人親慈慈善會暨三陽工業股份有限公司匯集會員愛心，今天總共捐贈66台輪椅。記...
社團法人親慈慈善會暨三陽工業股份有限公司匯集會員愛心，今天總共捐贈66台輪椅。記者郭政芬／攝影
分享

新竹愛心相親
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

坐月子拍照促銷 別衝動刷下去

2019-03-20 00:04

青埔匝道回堵 擬建高架橋改善

2019-03-19 23:58

桃園YouBike2000萬人次幸運兒 2月才註冊

2019-03-19 23:32

桃園YouBike 破2000萬人次

2019-03-19 23:28

績優治安社區 新埔里5度獲獎

2019-03-19 23:05

小燈泡事件後 他們3年來風雨無阻護童獲獎

2019-03-19 21:05

維也納奪金合唱團公益音樂會售票差 這家公司認購百張

2019-03-19 18:22

影／國民黨竹縣立委初選登記 林為洲搶頭香

2019-03-19 17:19

她註冊YouBike33天幸運成第2000萬人次 獲贈iPad mini

2019-03-19 16:57

韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06

桃園慶祝騎YouBike突破2000萬 半小時仍免費還抽PS4

2019-03-19 15:12

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

青埔球場薄膜天幕動土 鄭文燦：建高架橋解決車流回堵

2019-03-19 14:07

影／竹縣沙坑復耕茶園 翻轉老齡化社區

2019-03-19 11:59

高職醫院大學首開健康照顧專班 實習28K就業32K起跳

2019-03-19 09:00

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

韓國瑜罕見動怒了 會議上怒斥官員「什麼態度」

2019-03-20 11:28

影╱台中海生館營運移轉簽約 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 15:33

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

高檔別墅變日租民宿擾民 社區住戶氣炸

2019-03-20 09:16

全國農會理事長蕭景田將選立委 批民進黨搞選舉100分經濟0分

2019-03-19 17:21

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

不滿有官員抖腳 韓國瑜市政會議上飆罵「什麼態度」

2019-03-20 12:31

枋寮街頭出現聳動標語 警要查「造反救台灣」是誰寫的

2019-03-19 16:17

女議員義賣就職套裝幫獨老遊鹿港 38元起標萬元成交

2019-03-19 21:40

季節限定！金門也有綠石槽 美的像仙境

2019-03-19 20:18

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

台灣燈會一卡通超搶手 本月底將推海之女神版本

2019-03-19 16:30

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

宜花東「花木蘭」4月上海拚觀光 可惜少了一要角

2019-03-19 20:21

屏東火車站周遭變單車墳場？ 居民：違停比福壽螺難纏

2019-03-19 17:05

基隆郵輪客都往外地跑 議員提議收過路費、留人計畫

2019-03-19 14:28

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06

台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36

青埔球場薄膜天幕動土 鄭文燦：建高架橋解決車流回堵

2019-03-19 14:07

影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48

新北坪林不只是茶鄉 雲海美景盡收眼底

2019-03-19 14:20

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

受慶富拖累海生館恐停擺？ 林右昌：推動決心不變

2019-03-19 18:06

雲豹輪周六首航 布袋到馬公來回船票600元

2019-03-19 23:07

走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

麥寮港改制國際商港 30萬連署書送達中選會

2019-03-19 23:11

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

雲林中華影城傳易主 原團隊：經營中、會員免費續卡

2019-03-19 15:31

影／國民黨竹縣立委初選登記 林為洲搶頭香

2019-03-19 17:19

影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25

基隆開放收費磯釣 有效管理不再偷偷摸摸

2019-03-20 09:20

高市校園裝冷氣 27企業認捐近億元

2019-03-19 22:38

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

新北市議員考察台東卑南溪揚塵防治 議員都稱讚

2019-03-19 14:34

解決塞車之苦 湖口服務區將開放北側聯外道路

2019-03-19 18:05

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

台中海洋生態館興建拖了10多年 歷經3任市長

2019-03-19 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top