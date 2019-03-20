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綠黨提案達連署門檻送案被擋 抗議竹縣議會程序搞黑箱

2019-03-20 13:23聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣議員余筱菁、連郁婷今天在新竹縣議會門口召開記者會，抗議新竹縣議會程序搞黑箱，對此，新竹縣議會則表示，余筱菁在14日所送法案資料不足，且依例除議員一般提案外，有關縣府提案及議員所提法規案，皆依規先送程序委員會審查後，再提付大會審議。

綠黨提案版本的「新竹縣公民投票自治條例」，14日送案後，因其中一位連署議員撤簽，另找一位議員連署後19日再次送案。余筱菁指出，19日送案遭新竹縣議會議事組以「未先送程序委員會審查為由」，禁止進入大會審議。但根據新竹縣議會議事規則，縣規章提案應有議員總額五分之以上之連署，而綠黨提案已達連署門檻，符合提案程序就該直接逕赴大會。

連郁婷則表示，新竹縣議會主張過去處理議員提案時，「習慣上」就法規案部分要經過程序委員會審查，而建請案不用。但新竹縣議會議事規則，並沒有針對議員提案做出區分，來決定是否需進程序委員會。

連郁婷要求，新竹縣議會能讓新竹縣公民投票自治條例排入本次大會議程內，即早立法讓新竹縣人民得以實現直接民權；若新竹縣議會若仍堅持認為新竹縣公民投票自治條例未經過程序審查委員會審查，而拒絕排入議程，則依議事規則的文義解釋，應將所有議員提案一視同仁，未經過程序委員會的議案，都應禁止進入本次臨時會審議。

新竹縣議會表示，自治條例為地方法律，對縣民權利義務影響甚鉅，無論制定或修正皆應審慎處理。故縣府或議員提出法規制定或修正案時，依據議事規則及法制作業相關規定，皆應備具法規草案之總說明、法規草案之逐條說明或條文對照表，以及草案條文全文。

由於余筱菁在14日所送法案中，尚缺草案總說明及條文全文，議會在當天下午也以電話通知，並另函請余議員儘速補正資料。

另外，依據縣議會程序委員會設置辦法規定，審查提案手續是否完備、議案是否併案處理及審議次序等，均屬程序委員會職掌事項，所以議會依例，除議員一般提案外，有關縣府提案及議員所提法規案，皆依規先送程序委員會審查後，再提付大會審議，上屆高偉凱議員及楊敬賜議員所提新竹縣房屋稅徵收率自治條例修正案均採相同審理方式，對余筱菁議員所提法案並無不同對待。

新竹縣議員余筱菁〈右二〉、連郁婷〈右一〉今天在新竹縣議會門口召開記者會，抗議新竹...
新竹縣議員余筱菁〈右二〉、連郁婷〈右一〉今天在新竹縣議會門口召開記者會，抗議新竹縣議會程序搞黑箱。記者陳斯穎／攝影
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