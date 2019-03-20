鼓勵公教人員考客語認證 桃市給公假、發千元禮券

2019-03-20 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



客家委員會去年修正客家基本法後，規定客家人口達三分之一比例地區的機關、學校在八年內，公教人員要有相同比例人數通過客語能力認證，為鼓勵公教人員學客語、拿認證，桃園市政府今年訂定新辦法，公教人員參加客語研習、認證考試者可申請公假或補休，通過各級認證者還可領1至3千元不等禮券並加碼敘獎，平鎮區長鄭詩鈿、楊梅區長羅國裕以身作則，通過中級暨中高級認證，今在市政會議上接受副市長游建華表揚，盼帶動客語學習風氣。

桃園市為全國客家第一大縣，市府近年針對一、二級機關首長開設客語認證衝刺班，繼去年有6名局處長通過初級認證後，楊梅區長羅國裕原已通過海陸腔中高級認證，今年又再度通過四縣腔中級認證，平鎮區長鄭詩鈿則通過客語海陸腔中高級認證；客家局也將在4月起開辦今年度的市府首長客語認證衝刺班，已有不少局處首長躍躍欲試，去年通過初級的資科局長陳崗熒也有意挑戰中級認證，更上層樓。

因應中央法規，桃園市共有八個行政區的客家人口比例超過三分之一，包括中壢、平鎮、新屋、楊梅、龍潭、大園、觀音與大溪行政區，客家局也訂出目標，今年要有10％公教人員通過客語能力認證，因此，除了補助機關團體組團報考客語認證，開辦公務、生活客語研習班，今年也宣布公教人員參加客語研習、認證考試者有利多，如公假補休與禮券敘獎等。