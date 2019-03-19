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小燈泡事件後 他們3年來風雨無阻護童獲獎

2019-03-19 21:05聯合報 記者林育瑩╱即時報導

小燈泡事件的不幸，促使桃園市新埔里守望相助巡守隊成立護童專案，3年來，他們風雨無阻到鄰近學校住宅巷弄巡邏，維護學童上下學安全，更守衛了社區安全，今天獲桃園市長鄭文燦頒發107年下半年績優治安示範社區認證標章，這更是該隊第五度獲獎。

巡守隊長、新埔里長官正平表示，新埔里鄰近桃園藝文特區、南平商圈，新舊住宅交錯，人口出入複雜，除仰賴警方維護治安，社區自主更為重要，巡守隊有80人，平時協助警方指揮交通，排除事故，協尋遺失車輛、執行夜間巡邏，甚至颱風夜裡移除倒塌路樹，還不定期召開治安會議。

官正平說，3年前受到小燈泡事件啟發，巡守隊成立護童專案，每天早上7點都會帶領10多個組員，前往鄰近學校住宅巷弄巡邏，維護學童上學安全。

曾擔任南亞公司主管的新埔里巡守隊員劉登基表示，自63歲退休後都會參與社區里民活動，5年前投入巡守隊行列，有次巡邏學校周邊發現有虎頭蜂窩，他不顧安危圍起封鎖線及圍網，只為了確保師生不被虎頭蜂螫傷。

劉登基說，現在每天一大早，就會擔任護童大使，看看社區小朋友有沒有安全上學，晚上10點到凌晨也會與隊員們互相輪值，去查看社區巷弄及角落周遭狀況，5年下來，不僅跟里民打成一片，每天上學的孩子看到他都會自發性說聲「阿伯早」，讓他備感窩心

曾擔任南亞公司主管的新埔里巡守隊員劉登基表示，5年前投入巡守隊行列，有次巡邏學校...
曾擔任南亞公司主管的新埔里巡守隊員劉登基表示，5年前投入巡守隊行列，有次巡邏學校周邊發現有虎頭蜂窩，他不顧安危圍起封鎖線及圍網，只為了確保師生不被虎頭蜂螫傷。記者林育瑩／攝影
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桃園區里長官正平說，3年前受到小燈泡事件啟發，巡守隊成立護童專案，每天早上前往鄰...
桃園區里長官正平說，3年前受到小燈泡事件啟發，巡守隊成立護童專案，每天早上前往鄰近學校住宅巷弄巡邏，維護學童上學安全。圖／桃園區新埔里長官正平臉書
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桃園市新埔里守望相助巡守隊成立護童專案，3年來，他們風雨無阻到鄰近學校住宅巷弄巡...
桃園市新埔里守望相助巡守隊成立護童專案，3年來，他們風雨無阻到鄰近學校住宅巷弄巡邏，維護學童上下學安全。圖／桃園區新埔里長官正平臉書
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埔里小燈泡鄭文燦
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