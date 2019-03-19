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維也納奪金合唱團公益音樂會售票差 這家公司認購百張

2019-03-19 18:22聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣嘉興國小暨義興分校的馬胎合唱團去年勇奪舒伯特大賽的金質獎，後來與嘉興國小的拿互依合唱團 共同組成了《拿互依&馬胎合唱團》，他們感謝外界給予許多資源，這群孩子這次舉辦公益音樂會，所得捐贈給世光教養院和無國界世界醫生組織，「用我們學習到的能力去幫助別人！」

這場義賣音樂會，要用合唱團美妙歌聲，唱出關懷與愛。時間將於3月31日於華山文創園區下午一點與三點「烏梅劇場」舉辦義賣售票音樂會，門票300元，將由拿互依&馬胎合唱團、泰雅之聲-泰雅男伶等演出。民眾可以在線上刷卡、ATM、全家FamiPort代碼繳費，相關資訊，可電洽嘉興國小李主任 03-5841004 #11。

由於宣傳不足，以致音樂會售票情況不佳，權可易資訊公司感受到孩子們回饋社會的心意，認購100張門票。公司在臉書上ＰＯ文開放索票，「go票機」和「go票亮FB粉絲專頁」開放索票，兩個粉絲專頁各贈票50張。每人限索取2張門票，民眾可在貼文下方留言索票，並私訊小編寄送的聯絡人姓名、地址、電話，或親自來公司領票。

公司指出，希望索票人一定要去現場觀賞喔!讓孩子們看到坐著滿滿的觀眾，一起感受大家希望社會更好的心意。粉絲專頁網址：https://www.facebook.com/tixinn/

當天不只有音樂會，早上十點還會在華山文創園展售在學校製作的手工藝作品，像是傳統藤編的小竹籃、苧麻編織的容器、杯墊、陶器、毛球飾品、小米串珠鑰匙圈、串珠手鍊等。現場歡迎大家來購買，為小朋友們義賣活動給予一份鼓勵。

新竹縣嘉興國小暨義興分校的馬胎合唱團去年勇奪舒伯特大賽的金質獎，這群孩子這次舉辦...
新竹縣嘉興國小暨義興分校的馬胎合唱團去年勇奪舒伯特大賽的金質獎，這群孩子這次舉辦公益音樂會，所得捐贈給世光教養院和無國界世界醫生組織。圖／擷取自網路
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音樂會義賣文創
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