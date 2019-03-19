解決塞車之苦 湖口服務區將開放北側聯外道路

2019-03-19 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹湖口交流道為縣內通往新竹工業區的重要交通樞紐，上、下班湧入大量車潮，車輛回堵影響交流道周邊交通，當地居民上班族飽受塞車之苦，未來將依尖峰時間湖口服務區開放北側聯外道路。立法委員林為洲今邀請高速公路局局長趙興華會勘。趙興華承諾，服務區內路段經費由高公局全額補助辦理，服務區外則由新竹縣政府維護處理，將盡快完成，讓縣民能及早使用此便民道路。

林為洲今邀請趙興華、新竹縣政府交通旅遊處處長游志祥和新竹縣縣議員陳栢維，依尖峰時間湖口服務區開放北側聯外道路進行會勘。

游志祥說，湖口交流道為縣內通往新竹工業區的重要交通樞紐，每逢上、下班湧入大量車潮，車輛回堵影響交流道周邊交通，離峰時段自竹北交流道往湖口僅約20分鐘，但尖峰時段則需1小時以上，周邊道路也連帶影響，使當地居民上班族飽受塞車之苦。

林為洲表示，未來希望便道開放時間為上午6時半到9時開放便道通行，也希望交旅處就進入湖口鄉道路十字路口標誌與動線設計考量周全。

趙興華表示，國道一號湖口服務區北上86公里處開放便道，由便道可先從服務區直接進入湖口鄉，湖口交流道7時到9時通流量平均1800輛，此便道會紓解湖口交流道約莫600輛的流量。