親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

解決塞車之苦 湖口服務區將開放北側聯外道路

2019-03-19 18:05聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹湖口交流道為縣內通往新竹工業區的重要交通樞紐，上、下班湧入大量車潮，車輛回堵影響交流道周邊交通，當地居民上班族飽受塞車之苦，未來將依尖峰時間湖口服務區開放北側聯外道路。立法委員林為洲今邀請高速公路局局長趙興華會勘。趙興華承諾，服務區內路段經費由高公局全額補助辦理，服務區外則由新竹縣政府維護處理，將盡快完成，讓縣民能及早使用此便民道路。

林為洲今邀請趙興華、新竹縣政府交通旅遊處處長游志祥和新竹縣縣議員陳栢維，依尖峰時間湖口服務區開放北側聯外道路進行會勘。

游志祥說，湖口交流道為縣內通往新竹工業區的重要交通樞紐，每逢上、下班湧入大量車潮，車輛回堵影響交流道周邊交通，離峰時段自竹北交流道往湖口僅約20分鐘，但尖峰時段則需1小時以上，周邊道路也連帶影響，使當地居民上班族飽受塞車之苦。

林為洲表示，未來希望便道開放時間為上午6時半到9時開放便道通行，也希望交旅處就進入湖口鄉道路十字路口標誌與動線設計考量周全。

趙興華表示，國道一號湖口服務區北上86公里處開放便道，由便道可先從服務區直接進入湖口鄉，湖口交流道7時到9時通流量平均1800輛，此便道會紓解湖口交流道約莫600輛的流量。

趙興華承諾，服務區內路段經費由高公局全額補助辦理，服務區外則由新竹縣政府來維護處理，將盡快完成讓縣民能及早使用此便民道路。此案由交旅處進行評估報告改善後，後續雙方將儘快協調工程規劃與施工，改善湖口交流道壅塞狀況。

立委林為洲（右一）針對尖峰時間湖口服務區開放北側聯外道路，邀集相關單位進行會勘。...
立委林為洲（右一）針對尖峰時間湖口服務區開放北側聯外道路，邀集相關單位進行會勘。圖／林為洲提供
分享
新竹湖口交流道為縣內通往新竹工業區的重要交通樞紐，上、下班湧入大量車潮，車輛回堵...
新竹湖口交流道為縣內通往新竹工業區的重要交通樞紐，上、下班湧入大量車潮，車輛回堵影響交流道周邊交通，當地居民上班族飽受塞車之苦。圖為國道湖口服務區。記者郭宣彣／攝影
分享

新竹林為洲塞車
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

維也納奪金合唱團公益音樂會售票差 這家公司認購百張

2019-03-19 18:22

影／國民黨竹縣立委初選登記 林為洲搶頭香

2019-03-19 17:19

她註冊YouBike33天幸運成第2000萬人次 獲贈iPad mini

2019-03-19 16:57

桃園慶祝騎YouBike突破2000萬 半小時仍免費還抽PS4

2019-03-19 15:12

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

青埔球場薄膜天幕動土 鄭文燦：建高架橋解決車流回堵

2019-03-19 14:07

影／竹縣沙坑復耕茶園 翻轉老齡化社區

2019-03-19 11:59

高職醫院大學首開健康照顧專班 實習28K就業32K起跳

2019-03-19 09:00

苗栗後天徵才 智邦等16廠商職缺逾800個

2019-03-19 00:15

沙坑復耕茶園／徐秀蓉扮推手 翻轉老齡化社區

2019-03-18 23:40

三方產學合作 培養照護人力

2019-03-18 23:18

徵醫護薪資最高5萬還附宿舍 中醫大新竹附院拍MV攬才

2019-03-18 17:17

花博倒數！「新竹週」將登場 台中住宿業者搶商機

2019-03-18 14:13

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

最新高速客輪雲豹輪周末首航 布袋澎湖來回600

2019-03-19 10:13

觀光局春遊補助 南投縣搶頭香加碼

2019-03-19 12:04

立委補選後警政高層大風吹 彰化縣警察局長換誰當家？

2019-03-18 20:59

80年宜蘭老橋改建後長這樣 工程5億將帶來三大效益

2019-03-19 12:03

路狹人車爭道好危險 淡水會勘要重鋪

2019-03-18 19:57

影／全聯買進高雄好農產 韓國瑜現身支持

2019-03-19 10:58

影╱台中海生館營運移轉簽約 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 15:33

國際自由車環台賽南投站 明上午8鄉鎮全面管制

2019-03-19 13:00

苗栗縣破產後… 柯文哲預言：彰化是下一個

2019-03-18 23:22

全國農會理事長蕭景田將選立委 批民進黨搞選舉100分經濟0分

2019-03-19 17:21

枋寮街頭出現聳動標語 警要查「造反救台灣」是誰寫的

2019-03-19 16:17

紫斑蝶北返 每分鐘逾百隻通過國道

2019-03-19 12:52

抓包假剪綵！ 柯文哲選前啟用蔣渭水廣場 至今未驗收

2019-03-19 13:34

坪林不只是茶鄉 品茗之餘雲海美景更令人驚艷

2019-03-19 07:36

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

認養校園空氣清淨機不樂之捐？ 韓國瑜：不可能也不容許

2019-03-19 12:01

免轉院 南投設24小時心導管中心

2019-03-18 22:58

台灣燈會一卡通超搶手 本月底將推海之女神版本

2019-03-19 16:30

中市府首長團隊 3真除1補足

2019-03-18 23:19

五股水碓公園視野好 約會、賞景密境

2019-03-18 20:00

基隆郵輪客都往外地跑 議員提議收過路費、留人計畫

2019-03-19 14:28

苗栗後天徵才 智邦等16廠商職缺逾800個

2019-03-19 00:15

鳳梨次級品 農委會：每公斤8元收購

2019-03-18 23:42

高雄首任運動發展局長程紹同 專擅運動管理國際賽會

2019-03-19 13:03

屏東火車站周遭變單車墳場？ 居民：違停比福壽螺難纏

2019-03-19 17:05

荔枝椿象現蹤 嘉市多管齊下

2019-03-18 23:54

恩主公新門診大樓 拚年底試營運

2019-03-18 22:53

活生生國防教育 興國高中空軍基地海軍登艦參訪

2019-03-18 22:43

韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06

「我被剪髮了！」走訪樹林地景公園 侯友宜玩3D彩繪圖

2019-03-19 13:01

讀書脫貧 嘉工校長 過來人關懷弱勢生

2019-03-18 23:59

青埔球場薄膜天幕動土 鄭文燦：建高架橋解決車流回堵

2019-03-19 14:07

雲林中華影城傳易主 原團隊：經營中、會員免費續卡

2019-03-19 15:31

卡在圓山遺址 北美館擴建暫無期程

2019-03-18 23:14

酥皮達人來台授課 足感心還捐部分薪資給弱勢學生

2019-03-19 10:12

坪林看雲海

2019-03-18 22:37

免閃車！改善通行環境 學童上學不再心驚驚

2019-03-19 11:50

士林官邸木平台修繕 老楓香樹疑遭斷根

2019-03-18 20:24

新北市議員考察台東卑南溪揚塵防治 議員都稱讚

2019-03-19 14:34

李佳芬探訪偏鄉 替童穿新鞋

2019-03-18 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top