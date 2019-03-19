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7分篩檢法+潛伏結核治療 苗栗結核防治宣導

2019-03-19 17:21聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣衛生局和大千綜合醫院今天上午舉辦「你我齊心、對抗結核」宣導，與民眾分享潛伏結核治療與確認結核病症狀的7分篩檢法，期盼大幅降低結核病發病率。

苗栗縣去年的結核病發生率，居全島各縣市第三低，今年更針對山地鄉居民，就醫時由合作醫院主動提供免費胸部X光檢查，並透過山地鄉學生協助家人進行結核症狀篩檢評估等多元策略，盼提升整體結核病主動篩檢涵蓋率，以便早期發現、早期治療。

大千醫療副院長及胸腔內科醫師謝為忠表示，結核病是一種慢性傳染病，主要透過飛沫傳染，例如帶菌者講話、咳嗽、唱歌產生飛沫排出結核菌，但不會透過食器或衣物傳染；結核病發病初期症狀可能不明顯，但可透過7分篩檢法初步檢查，各症狀計分如下，咳嗽超過兩周 (2分)、咳嗽有痰 (2分)、胸痛 (1分)、沒有食慾 (1分)、體重減輕 (1分)，只要合計5分以上，就要盡快就醫檢查。

結核病傳染力高，為徹底根除病菌，近年政府推動「潛伏結核感染治療」，各地衛生所會針對曾與結核病人接觸過的民眾檢測，若呈現陽性，會在尚未發病或傳染其他人之前，先進行預防性投藥治療，以消滅感染者體內潛藏的結核菌。

苗栗縣衛生局指出，結核病目前仍高居法定傳染病第一名，防治工作刻不容緩，盼民眾一起共同防治結核病，維護全民健康，朝世衛組織2035年結核病完全根除的目標邁進。

衛生局疾病管制科指出，苗栗縣結核病發生率從94年每10萬人口59.3人降至107年27.5人，降幅達53.6%，107年發生率為本島第三低的縣市；近年苗栗縣配合中央公共政策，投入更多積極的防治策略，由原個案管理模式，擴大至接觸者檢查與管理及針對高風險族群者，提供免費潛伏結核檢查與治療。

自105年起針對高傳染性個案的全年齡層接觸者，以丙型干擾素釋放抽血試驗 (簡稱IGRA)，全面進行檢驗，苗栗縣近2年共1481人接受IGRA檢驗，其中有238人呈現陽性，陽性率約16%，也就是潛伏結核感染者，代表體內感染結核菌應接受預防性治療；106至107年底已有394人接受潛伏結核感染治療，治療率達87.3%。

如接獲衛生所通知您符合高風險族群對象或為中、高傳染性個案的接觸者，無需擔心，應接受潛伏結核感染檢查，可早期發現是否已受到感染，如感染應踴躍接受潛伏結核感染治療，才能有效防止結核病未來發病機會。如有疑問可電洽苗栗縣防疫專線037-722620或18鄉鎮市衛生所。

苗栗縣政府衛生局與苗栗市大千綜合醫院上午舉辦「你我齊心、對抗結核」宣導，與民眾分...
苗栗縣政府衛生局與苗栗市大千綜合醫院上午舉辦「你我齊心、對抗結核」宣導，與民眾分享潛伏結核治療與確認結核病症狀的7分篩檢法，期盼大幅降低結核病發病率。記者胡蓬生／攝影
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結核病苗栗縣衛生所
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