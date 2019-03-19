國際獅子會捐兩輛到宅沐浴車 桃園目標年服務900人次

2019-03-19 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市原僅一輛到宅沐浴車，一年服務450人次，因車輛與人力有限，無法滿足眾多失能者需求，國際獅子會300G2區32名獅友獲悉後合資，今天捐贈總價近600萬元、共兩輛到宅沐浴車，市府社會局指出，多了兩輛到宅沐浴車將採分區營運，希望更多有需求者提出到宅沐浴申請，透過長照2.0政策連結，低收入戶者可獲補助全額費用，目標一年服務900人次。

桃園市過去即獲衛生福利部補助一輛到宅沐浴車，由桃園市照顧服務協進會負責到宅服務，由於一次服務連同前置安裝、翻身清洗得花費兩到三小時，加上車程往返，一天至多服務兩到三名個案，桃市社會局坦言，到宅沐浴車只有一輛，得排隊等候，確實無法滿足需求。

國際獅子會300G2區共32名獅友今天捐贈兩輛全新的到宅沐浴車，早上由社會局安排舉行捐贈典禮，市長鄭文燦特別致謝國際獅子會300G2區總監曾鴻霖等人的善行義舉，兩輛新車將分別提供寬福護理之家及旭登長照機構等2家服務機構運用，也擴大到宅沐浴服務的能量。

鄭文燦說，失能或失智長輩若要沐浴，有一定難度，因此到宅沐浴服務是長照2.0政策當中「居家護理」的重要項目之一，他認為，洗澡是基本人權，可促進末梢血液循環、舒緩情緒，也能提升更好的生活品質，每次到宅沐浴將由照服員、護理人員三人一組進行服務。