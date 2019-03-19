她註冊YouBike33天幸運成第2000萬人次 獲贈iPad mini

2019-03-19 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市今天慶祝YouBike(微笑單車)建置3年，使用量累計突破2000萬人次，頒獎給第2000萬人次幸運兒與使用量前3名。

第2000萬人次的張女覺得自己很幸運，因為她今年2月1日才註冊YouBike，3月5日早上用車時竟成為第2000萬人次，至今也不過使用24次，路線很固定而且每次大概就騎1公里，以通勤為主。

張女騎24次就幸運成為第2000萬人次，還獲得一台ipad mini和獎狀，對照去年使用量冠軍王邱男2489次，邱男顯然賣力上百倍，但也贏得2000元儲值金，第2、3名是原姓兄弟檔，使用量為2396、2330次各自獲得1500、1000元儲值金。

按邱先生去年騎YouBike的資料，等於1天騎6.8次，他表示因為以YouBike為上班交通工具，而且要掌握半小時內免費的優惠，還有還車後15分鐘內不能再用同一張卡換車的規定，所以他先騎一段路約25分鐘，再走路到下一站休息一會兒，等過了15分鐘後再騎車到公司。

邱先生每天上下班都騎YouBike，一天至少4次，假日出門活動、輕旅遊也儘量騎YouBike，一年下來累計可觀的「車資」。