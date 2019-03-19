親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中選會確定！2020總統大選1月11日投票

枋寮街頭驚見「造反救台灣」標語 警方展開調查

她註冊YouBike33天幸運成第2000萬人次 獲贈iPad mini

2019-03-19 16:57聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市今天慶祝YouBike(微笑單車)建置3年，使用量累計突破2000萬人次，頒獎給第2000萬人次幸運兒與使用量前3名。

第2000萬人次的張女覺得自己很幸運，因為她今年2月1日才註冊YouBike，3月5日早上用車時竟成為第2000萬人次，至今也不過使用24次，路線很固定而且每次大概就騎1公里，以通勤為主。

張女騎24次就幸運成為第2000萬人次，還獲得一台ipad mini和獎狀，對照去年使用量冠軍王邱男2489次，邱男顯然賣力上百倍，但也贏得2000元儲值金，第2、3名是原姓兄弟檔，使用量為2396、2330次各自獲得1500、1000元儲值金。

按邱先生去年騎YouBike的資料，等於1天騎6.8次，他表示因為以YouBike為上班交通工具，而且要掌握半小時內免費的優惠，還有還車後15分鐘內不能再用同一張卡換車的規定，所以他先騎一段路約25分鐘，再走路到下一站休息一會兒，等過了15分鐘後再騎車到公司。

邱先生每天上下班都騎YouBike，一天至少4次，假日出門活動、輕旅遊也儘量騎YouBike，一年下來累計可觀的「車資」。

第2、3名的原姓兄弟檔平均每天騎6.6、6.4次，哥哥把騎車當運動，有幾次參加YouBike抽獎活動都幸運中獎，弟弟騎車多半用在通勤，他們都充分利用半小時免費優惠，騎YouBike一整年幾乎都免費。

女騎士（右）註冊YouBike33天就成為第2000萬人次幸運兒，獲贈iPad ...
女騎士（右）註冊YouBike33天就成為第2000萬人次幸運兒，獲贈iPad mini。記者鄭國樑／攝影
分享
邱先生上班幾乎都騎YouBike，單趟就要騎兩次，雕塑出好身材。記者鄭國樑／攝影
邱先生上班幾乎都騎YouBike，單趟就要騎兩次，雕塑出好身材。記者鄭國樑／攝影
分享
邱先生（右）去年平均每天騎YouBike6.8次，累計2489次居冠。記者鄭國樑...
邱先生（右）去年平均每天騎YouBike6.8次，累計2489次居冠。記者鄭國樑／攝影
分享
原先生（右）和弟弟去年YouBike使用量第2、3名，高次數的原因分別是休閒運動...
原先生（右）和弟弟去年YouBike使用量第2、3名，高次數的原因分別是休閒運動、通勤。記者鄭國樑／攝影
分享

YouBike單車
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06

影／國民黨竹縣立委初選登記 林為洲搶頭香

2019-03-19 17:19

桃園慶祝騎YouBike突破2000萬 半小時仍免費還抽PS4

2019-03-19 15:12

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

青埔球場薄膜天幕動土 鄭文燦：建高架橋解決車流回堵

2019-03-19 14:07

影／竹縣沙坑復耕茶園 翻轉老齡化社區

2019-03-19 11:59

高職醫院大學首開健康照顧專班 實習28K就業32K起跳

2019-03-19 09:00

苗栗後天徵才 智邦等16廠商職缺逾800個

2019-03-19 00:15

沙坑復耕茶園／徐秀蓉扮推手 翻轉老齡化社區

2019-03-18 23:40

三方產學合作 培養照護人力

2019-03-18 23:18

徵醫護薪資最高5萬還附宿舍 中醫大新竹附院拍MV攬才

2019-03-18 17:17

花博倒數！「新竹週」將登場 台中住宿業者搶商機

2019-03-18 14:13

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

最新高速客輪雲豹輪周末首航 布袋澎湖來回600

2019-03-19 10:13

觀光局春遊補助 南投縣搶頭香加碼

2019-03-19 12:04

立委補選後警政高層大風吹 彰化縣警察局長換誰當家？

2019-03-18 20:59

80年宜蘭老橋改建後長這樣 工程5億將帶來三大效益

2019-03-19 12:03

路狹人車爭道好危險 淡水會勘要重鋪

2019-03-18 19:57

影／全聯買進高雄好農產 韓國瑜現身支持

2019-03-19 10:58

苗栗縣破產後… 柯文哲預言：彰化是下一個

2019-03-18 23:22

紫斑蝶北返 每分鐘逾百隻通過國道

2019-03-19 12:52

國際自由車環台賽南投站 明上午8鄉鎮全面管制

2019-03-19 13:00

影╱台中海生館營運移轉簽約 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 15:33

抓包假剪綵！ 柯文哲選前啟用蔣渭水廣場 至今未驗收

2019-03-19 13:34

坪林不只是茶鄉 品茗之餘雲海美景更令人驚艷

2019-03-19 07:36

枋寮街頭出現聳動標語 警要查「造反救台灣」是誰寫的

2019-03-19 16:17

認養校園空氣清淨機不樂之捐？ 韓國瑜：不可能也不容許

2019-03-19 12:01

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

免轉院 南投設24小時心導管中心

2019-03-18 22:58

鐵板燒店賣水餃有理由 老闆全是因為愛

2019-03-18 18:30

中市府首長團隊 3真除1補足

2019-03-18 23:19

五股水碓公園視野好 約會、賞景密境

2019-03-18 20:00

鳳梨次級品 農委會：每公斤8元收購

2019-03-18 23:42

16處公墓不是滿葬就是濫葬 台塑協助四湖公墓整建

2019-03-18 19:00

苗栗後天徵才 智邦等16廠商職缺逾800個

2019-03-19 00:15

全國農會理事長蕭景田將選立委 批民進黨搞選舉100分經濟0分

2019-03-19 17:21

高雄首任運動發展局長程紹同 專擅運動管理國際賽會

2019-03-19 13:03

荔枝椿象現蹤 嘉市多管齊下

2019-03-18 23:54

活生生國防教育 興國高中空軍基地海軍登艦參訪

2019-03-18 22:43

恩主公新門診大樓 拚年底試營運

2019-03-18 22:53

卡在圓山遺址 北美館擴建暫無期程

2019-03-18 23:14

「我被剪髮了！」走訪樹林地景公園 侯友宜玩3D彩繪圖

2019-03-19 13:01

雲林中華影城傳易主 原團隊：經營中、會員免費續卡

2019-03-19 15:31

讀書脫貧 嘉工校長 過來人關懷弱勢生

2019-03-18 23:59

基隆郵輪客都往外地跑 議員提議收過路費、留人計畫

2019-03-19 14:28

青埔球場薄膜天幕動土 鄭文燦：建高架橋解決車流回堵

2019-03-19 14:07

坪林看雲海

2019-03-18 22:37

士林官邸木平台修繕 老楓香樹疑遭斷根

2019-03-18 20:24

免閃車！改善通行環境 學童上學不再心驚驚

2019-03-19 11:50

李佳芬探訪偏鄉 替童穿新鞋

2019-03-18 23:34

酥皮達人來台授課 足感心還捐部分薪資給弱勢學生

2019-03-19 10:12

補助1千元鼓勵上駕訓班學騎機車 雲嘉迄今待設

2019-03-18 20:38

韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top