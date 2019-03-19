韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上任後，力推雙語教育，盼提升學子外語能力，為了解他縣市推動雙語學校相關經驗，高雄市試辦雙語課程學校參訪團今到桃園市義興國小、快樂國小參訪，包含校園參觀、雙語課程分組觀議課、座談分享等，了解雙語學校行政經驗、教材設計與協同教學等專業知能進行經驗交流與心得分享。

桃園市教育局國小教育科科長鄭凱仁指出，義興國小和快樂國小分別於106學年度，由教育局輔導轉型成為雙與創新教學計畫試辦學校，自107學年度開始，校內1至2年級至少三分之一課程以雙語進行教學。

義興國小結合程式設計思維，透過動態繪本影片抓住學生眼球，學生可從iPad裡將自己轉換成主角，在老師繪製的地圖上，一步一步用箭頭依序指引著故事，旅程中遇到動物便觸發事件，用英語說明動物的位置與聲音，並將歷程自錄成影片，學生可展現個人英語能力。

另外快樂國小則以分組學習方式，強化生活用語學習，同時善用各項活動，如學生雙語朝會、節慶表演及活動、每週一句雙語會話表演、美國小學學生筆友交流等機會，提供學生雙語多元表演與學習的機會。從107學年度起，更導入AI語音識別、AI機器人輔助教學、AI課程教學方分析及AI雙語小主播，讓雙語教學更有效率、英語學習更有動力。