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韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06聯合報 記者許政榆╱即時報導

高雄市長韓國瑜上任後，力推雙語教育，盼提升學子外語能力，為了解他縣市推動雙語學校相關經驗，高雄市試辦雙語課程學校參訪團今到桃園市義興國小、快樂國小參訪，包含校園參觀、雙語課程分組觀議課、座談分享等，了解雙語學校行政經驗、教材設計與協同教學等專業知能進行經驗交流與心得分享。

桃園市教育局國小教育科科長鄭凱仁指出，義興國小和快樂國小分別於106學年度，由教育局輔導轉型成為雙與創新教學計畫試辦學校，自107學年度開始，校內1至2年級至少三分之一課程以雙語進行教學。

義興國小結合程式設計思維，透過動態繪本影片抓住學生眼球，學生可從iPad裡將自己轉換成主角，在老師繪製的地圖上，一步一步用箭頭依序指引著故事，旅程中遇到動物便觸發事件，用英語說明動物的位置與聲音，並將歷程自錄成影片，學生可展現個人英語能力。

另外快樂國小則以分組學習方式，強化生活用語學習，同時善用各項活動，如學生雙語朝會、節慶表演及活動、每週一句雙語會話表演、美國小學學生筆友交流等機會，提供學生雙語多元表演與學習的機會。從107學年度起，更導入AI語音識別、AI機器人輔助教學、AI課程教學方分析及AI雙語小主播，讓雙語教學更有效率、英語學習更有動力。

鄭凱仁表示，雙語是未來趨勢，為培育國家雙語人才，桃園市也持續推動雙語創新教學計畫試辦學校，並同時協助雙語教學環境建置、應用數位智慧教室科技，突破校園硬體設施限制，未來也將舉辦各校外埠參訪、師資進用及教師研習等，協助雙語學校建置更完善。

桃園市義興國小為雙語創新學校，透過結合程式設計思維，以動態繪本影片抓住學生眼球，...
桃園市義興國小為雙語創新學校，透過結合程式設計思維，以動態繪本影片抓住學生眼球，學生可從iPad裡將自己轉換成主角，在老師繪製的地圖上，一步一步用箭頭依序指引著故事，旅程中遇到動物便觸發事件，用英語說明動物的位置與聲音，並將歷程自錄成影片，學生可展現個人英語能力。圖／教育局提供
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高雄市長韓國瑜上任後，力推雙語教育，盼提升學子外語能力，為了解他縣市推動雙語學校...
高雄市長韓國瑜上任後，力推雙語教育，盼提升學子外語能力，為了解他縣市推動雙語學校相關經驗，高雄市試辦雙語課程學校參訪團今日前往桃園市，至桃園雙語創新學校義興國小、快樂國小參訪。圖／教育局提供
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高雄市長韓國瑜上任後，力推雙語教育，盼提升學子外語能力，為了解他縣市推動雙語學校...
高雄市長韓國瑜上任後，力推雙語教育，盼提升學子外語能力，為了解他縣市推動雙語學校相關經驗，高雄市試辦雙語課程學校參訪團今日前往桃園市，至桃園雙語創新學校義興國小、快樂國小參訪。圖／教育局提供
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