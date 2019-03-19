桃園慶祝騎YouBike突破2000萬 半小時仍免費還抽PS4

2019-03-19 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天在中壢銀河廣場，參加「歡慶桃園YouBike使用人次突破2000萬」活動」，並表示為提高車輛周轉率，鼓勵更多市民使用公共自行車，繼續提供前30分鐘免費優惠措施，原有284個租賃站預計至年底增加至320站，提供市民更安全、方便的綠色交通工具，打造桃園綠色交通網絡。

鄭文燦說，去年10月起，YouBike加入公共自行車傷害險機制，騎士可透過YouBike官網、Kiosk租賃站投保提高安全保障。另外，桃園、新北的YouBike也能連接，只要體力好，可以從大溪騎到鶯歌接淡水，是很好的旅遊路線。

交通局長劉慶豐表示，歡慶YouBike使用人次突破2000萬大關，市府從今天起至4月21日，舉辦為期1個月的騎車抽好禮活動，民眾只要在活動期限內租借10次YouBike就可獲得1次抽獎機會，首獎有兩名幸運兒可獲得PS4 Pro 2TB主機，另外還有50名YouBike多功能後背包、50名威秀影城電影票和100名儲值金200元等獎項。

桃園自105年2月起推動公共自行車政策，這個月突破2000萬使用人次。市府3年內設置284個租賃站、提供8700輛公共自行車。鄭文燦指出，桃園雖是6都中較晚發展公共自行車制度的城市，但進度快速市民接受度高，無論是單車失竊率、車輛維修保養、電子票證運作等項目皆表現優異。

部分縣市開始調整公共自行車收費方式，桃園仍每年編列預算，持續推動使用前30分鐘免費的優惠措施，無論是學生或上班族通勤，希望利用YouBike完成交通運輸的最後一哩路。

鄭文燦說，市府誰大專院校、廣場、大型賣場、公園綠地等處設YouBike租賃站，目前租借率最高的站點為中壢火車站，市府除了持續擴充租賃站，必要時也將增加自行車數量，未來除了商圈、生活圈等，包括老街溪、南崁溪沿岸、龍潭大池等適合騎乘自行車的觀光景點也將增設租賃站，讓YouBike成為休閒體驗生態旅遊的重要交通工具。