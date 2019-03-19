親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮

「波音粉」張國煒竟買17架A350空巴？原因是這樣

桃園慶祝騎YouBike突破2000萬 半小時仍免費還抽PS4

2019-03-19 15:12聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天在中壢銀河廣場，參加「歡慶桃園YouBike使用人次突破2000萬」活動」，並表示為提高車輛周轉率，鼓勵更多市民使用公共自行車，繼續提供前30分鐘免費優惠措施，原有284個租賃站預計至年底增加至320站，提供市民更安全、方便的綠色交通工具，打造桃園綠色交通網絡。

鄭文燦說，去年10月起，YouBike加入公共自行車傷害險機制，騎士可透過YouBike官網、Kiosk租賃站投保提高安全保障。另外，桃園、新北的YouBike也能連接，只要體力好，可以從大溪騎到鶯歌接淡水，是很好的旅遊路線。

交通局長劉慶豐表示，歡慶YouBike使用人次突破2000萬大關，市府從今天起至4月21日，舉辦為期1個月的騎車抽好禮活動，民眾只要在活動期限內租借10次YouBike就可獲得1次抽獎機會，首獎有兩名幸運兒可獲得PS4 Pro 2TB主機，另外還有50名YouBike多功能後背包、50名威秀影城電影票和100名儲值金200元等獎項。

桃園自105年2月起推動公共自行車政策，這個月突破2000萬使用人次。市府3年內設置284個租賃站、提供8700輛公共自行車。鄭文燦指出，桃園雖是6都中較晚發展公共自行車制度的城市，但進度快速市民接受度高，無論是單車失竊率、車輛維修保養、電子票證運作等項目皆表現優異。

部分縣市開始調整公共自行車收費方式，桃園仍每年編列預算，持續推動使用前30分鐘免費的優惠措施，無論是學生或上班族通勤，希望利用YouBike完成交通運輸的最後一哩路。

鄭文燦說，市府誰大專院校、廣場、大型賣場、公園綠地等處設YouBike租賃站，目前租借率最高的站點為中壢火車站，市府除了持續擴充租賃站，必要時也將增加自行車數量，未來除了商圈、生活圈等，包括老街溪、南崁溪沿岸、龍潭大池等適合騎乘自行車的觀光景點也將增設租賃站，讓YouBike成為休閒體驗生態旅遊的重要交通工具。

微笑單車董事長劉金標、市議員彭俊豪、部分里長都出席活動。

桃園市慶祝YouBike使用量突破2000萬人次。記者鄭國樑／攝影
桃園市慶祝YouBike使用量突破2000萬人次。記者鄭國樑／攝影
分享

YouBike自行車鄭文燦
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

青埔球場薄膜天幕動土 鄭文燦：建高架橋解決車流回堵

2019-03-19 14:07

影／竹縣沙坑復耕茶園 翻轉老齡化社區

2019-03-19 11:59

高職醫院大學首開健康照顧專班 實習28K就業32K起跳

2019-03-19 09:00

苗栗後天徵才 智邦等16廠商職缺逾800個

2019-03-19 00:15

沙坑復耕茶園／徐秀蓉扮推手 翻轉老齡化社區

2019-03-18 23:40

三方產學合作 培養照護人力

2019-03-18 23:18

徵醫護薪資最高5萬還附宿舍 中醫大新竹附院拍MV攬才

2019-03-18 17:17

花博倒數！「新竹週」將登場 台中住宿業者搶商機

2019-03-18 14:13

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

最新高速客輪雲豹輪周末首航 布袋澎湖來回600

2019-03-19 10:13

觀光局春遊補助 南投縣搶頭香加碼

2019-03-19 12:04

立委補選後警政高層大風吹 彰化縣警察局長換誰當家？

2019-03-18 20:59

80年宜蘭老橋改建後長這樣 工程5億將帶來三大效益

2019-03-19 12:03

高雄發現管線穿越箱涵？ 許立明：前市府主動檢測結果

2019-03-18 17:12

台灣燈會商機強強滾 3千張一卡通又搶完了

2019-03-18 16:34

路狹人車爭道好危險 淡水會勘要重鋪

2019-03-18 19:57

影／全聯買進高雄好農產 韓國瑜現身支持

2019-03-19 10:58

苗栗縣破產後… 柯文哲預言：彰化是下一個

2019-03-18 23:22

徵醫護薪資最高5萬還附宿舍 中醫大新竹附院拍MV攬才

2019-03-18 17:17

坪林不只是茶鄉 品茗之餘雲海美景更令人驚艷

2019-03-19 07:36

抓包假剪綵！ 柯文哲選前啟用蔣渭水廣場 至今未驗收

2019-03-19 13:34

紫斑蝶北返 每分鐘逾百隻通過國道

2019-03-19 12:52

國際自由車環台賽南投站 明上午8鄉鎮全面管制

2019-03-19 13:00

認養校園空氣清淨機不樂之捐？ 韓國瑜：不可能也不容許

2019-03-19 12:01

免轉院 南投設24小時心導管中心

2019-03-18 22:58

中市府人事3人真除1補足 客委會主委江俊龍

2019-03-18 16:44

鐵板燒店賣水餃有理由 老闆全是因為愛

2019-03-18 18:30

中市府首長團隊 3真除1補足

2019-03-18 23:19

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

16處公墓不是滿葬就是濫葬 台塑協助四湖公墓整建

2019-03-18 19:00

鳳梨次級品 農委會：每公斤8元收購

2019-03-18 23:42

五股水碓公園視野好 約會、賞景密境

2019-03-18 20:00

影／加碼大利多來了 宜蘭補助二行程機車舊換新最高3萬5

2019-03-18 17:42

張大春真除台中文化局長 新政推特色街道多藝文活動

2019-03-18 16:17

苗栗後天徵才 智邦等16廠商職缺逾800個

2019-03-19 00:15

高雄首任運動發展局長程紹同 專擅運動管理國際賽會

2019-03-19 13:03

活生生國防教育 興國高中空軍基地海軍登艦參訪

2019-03-18 22:43

荔枝椿象現蹤 嘉市多管齊下

2019-03-18 23:54

影╱台中海生館營運移轉簽約 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 15:33

恩主公新門診大樓 拚年底試營運

2019-03-18 22:53

卡在圓山遺址 北美館擴建暫無期程

2019-03-18 23:14

讀書脫貧 嘉工校長 過來人關懷弱勢生

2019-03-18 23:59

「我被剪髮了！」走訪樹林地景公園 侯友宜玩3D彩繪圖

2019-03-19 13:01

士林官邸木平台修繕 老楓香樹疑遭斷根

2019-03-18 20:24

坪林看雲海

2019-03-18 22:37

雲林中華影城傳易主 原團隊：經營中、會員免費續卡

2019-03-19 15:31

李佳芬探訪偏鄉 替童穿新鞋

2019-03-18 23:34

免閃車！改善通行環境 學童上學不再心驚驚

2019-03-19 11:50

補助1千元鼓勵上駕訓班學騎機車 雲嘉迄今待設

2019-03-18 20:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top