明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市今天召開108年不動產評價委員會，決議明年房屋稅部分，舊屋漲幅歸零，新屋標準單價調降到58％，為六都最低，副市長王時思表示，為回應民意減輕房屋稅，相信委員會評定結果會讓市民很有感。

市府指出，今天的評定結果包括，中古屋回歸105年調整前的標準、過去漲幅歸零、新屋標準單價打折、折舊率提高至1.17%、路段率核實調整等新措施，可預見109年房屋稅將大幅降低，估算因此次調整受惠的房屋戶數有13萬9379戶。

王時思表示，台南市105年評定的房屋標準價格，適用至今將滿3年，所以召開此次不動產評價委員會，會議中評定房屋標準單價、折舊率及地段率等項目，包括90年7月1日到105年6月30日建築完成的中古屋，標準單價調幅歸零，調回102年評定的標準。

另外，105年7月1日起建築完成房屋，標準單價改採行政院主計總處營造工程物價指數打折調整，調幅是102年評定標準的58%，調整後的標準單價為六都最低。

至於鋼骨造、鋼筋混凝土造等房屋的折舊率由現有1%提高為1.17%、殘值率降低至29.80%。此次地段率調整以調降居多，共調降388個路段、調升71個路段，其餘2576個路段維持原標準。