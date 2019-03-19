影／竹縣沙坑復耕茶園 翻轉老齡化社區

2019-03-19 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



台三線旁的新竹縣橫山沙坑社區正進行一場復耕茶園運動，老茶農和社區居民齊心打造2公頃的茶園，以不噴農藥、友善土地的方式，打造新的紅茶品牌，讓老齡化的社區更有活力。

走入沙坑的茶園，隨處可見年約80多歲的老茶農，手採一心二葉，由於年事已高，每個人背後都綁著紅色塑膠椅，採累了可直接坐著休息，成為特別的田園風景。

91歲居民邱阿本回憶，沙坑茶產業興盛一時，擁有900多公頃的茶園，當地農民幾乎都是靠著種茶將孩子拉拔長大，如今逐漸沒落，他很高興看到社區中有一群人，齊心守住茶園。

沙坑社區茶園開始小規模復耕，幕後推手是徐秀蓉。她是當地教育部推廣數位機會中心計畫的駐點人員，20年前來到社區，所開的一堂特色課程是邀請學習電腦的阿婆回味過往的採茶時光，後來舉辦多場親子體驗茶團，推廣在地的產業文化，逐步看見茶園復耕的可能。

2014年透過明基友達基金會協助，建立「沙坑紅寶」小農品牌，希望讓沙坑紅茶就像紅寶石般耀眼。這項理念獲得多位在地農人響應，加入友善耕種的行列。徐秀蓉說，核心團員有退休警察、餐廳老闆、茶農、中年返鄉民眾等，不僅創造在地的工作機會，更讓社區的阿公阿婆不用奔波到其他鄉鎮採茶。

徐秀蓉指出，橫山數位機會中心跟小農合作2公頃茶園，以不噴農藥、不撒化肥為理念，導致產量銳減2/3，每年約僅有500公斤，今年預計再復耕五分地，從採摘、揉捻到烘焙、包裝，都由社區長輩親手完成，讓偏鄉社區重新有了活力。

在茶工短缺的夏季，明基友達基金會每年招募約80位科技業的志工協助，一群平時坐在冷氣房的工程師，頂著烈陽彎腰採茶，從中瞭解製茶文化。徐秀蓉感動科技志工的參與彷彿是即時雨，給予很大的幫助，大家揮汗摘茶，有工程師直喊「真的很累」，但時隔一年仍再度參加。