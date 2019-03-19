高職醫院大學首開健康照顧專班 實習28K就業32K起跳

2019-03-19 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



方曙商工首創「聯新健康照顧產業專班」今年招生，學生實習每月有2萬8000元，畢業到聯新集團就業3萬2000元起跳。圖／聯新國際醫院提供 分享 facebook

桃園私立方曙商工和聯新國際醫療集團、台北商業大學三方策略聯盟，推出全國首創「聯新健康照顧產業專班」，學生利用學寒暑假到醫院實習，每個月有2萬8000元津貼高於基本工資，畢業後還可到聯新集團旗下國內外17家醫療機構工作，薪資3萬2000元起跳。

校方表示，目前已知外縣市有5所學校有照顧服務科，但是沒有產業專班的模式。方曙不但是桃園第一個開設照顧服務科的學校，也是全國唯一的產業專班還和知名的醫療集團、大學合作，今年將透過免試入學管道開一個班招收45名學生。

方曙、聯新國際、北商看準長照與健康照護的熱潮趨勢，以及政府長照2.0社福政策的人才缺口，首創三方策略聯盟產學合作，培育全方位的健康照顧人才。

產業專班長期照顧的課程包括社區、居家照顧，和社區健康、嬰幼兒保健、孕婦照護的學習，讓學生擁有多元化的健康照顧職能，聯新國際醫院集團允諾提供完整的資源，台北商業大學也協助方曙開設最擅長的管理課程，符合專班全方位學習的亮點，畢業後的就業與發展也更寬廣。