親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／林書豪替補強攻20分 暴龍128：92轟垮尼克

美最強戰車有望到手！但台灣地貌恐暴露它一大弱點

高職醫院大學首開健康照顧專班 實習28K就業32K起跳

2019-03-19 09:00聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

方曙商工首創「聯新健康照顧產業專班」今年招生，學生實習每月有2萬8000元，畢業...
方曙商工首創「聯新健康照顧產業專班」今年招生，學生實習每月有2萬8000元，畢業到聯新集團就業3萬2000元起跳。圖／聯新國際醫院提供
分享

桃園私立方曙商工和聯新國際醫療集團、台北商業大學三方策略聯盟，推出全國首創「聯新健康照顧產業專班」，學生利用學寒暑假到醫院實習，每個月有2萬8000元津貼高於基本工資，畢業後還可到聯新集團旗下國內外17家醫療機構工作，薪資3萬2000元起跳。

校方表示，目前已知外縣市有5所學校有照顧服務科，但是沒有產業專班的模式。方曙不但是桃園第一個開設照顧服務科的學校，也是全國唯一的產業專班還和知名的醫療集團、大學合作，今年將透過免試入學管道開一個班招收45名學生。

方曙、聯新國際、北商看準長照與健康照護的熱潮趨勢，以及政府長照2.0社福政策的人才缺口，首創三方策略聯盟產學合作，培育全方位的健康照顧人才。

產業專班長期照顧的課程包括社區、居家照顧，和社區健康、嬰幼兒保健、孕婦照護的學習，讓學生擁有多元化的健康照顧職能，聯新國際醫院集團允諾提供完整的資源，台北商業大學也協助方曙開設最擅長的管理課程，符合專班全方位學習的亮點，畢業後的就業與發展也更寬廣。

方曙商工校長馮愛琴表示，聯新國際醫院是桃園高水準的區域教學醫院，集團捐贈10組教學病床與設備，讓專班的軟硬體設施及教學實習更加完整到位。聯新國際醫療集團提供實習與參訪等實務教學資源，學生二、三年級可在聯新集團所屬聯新國際醫院、上海禾新醫院實習，也有機會到日本聯新參訪，畢業後可直接進入集團工作薪資3萬2000元起跳，就業有保障。

桃園市長鄭文燦（前排中）出席方曙商工和聯新國際醫院、台北商業大學策略聯盟開產業班...
桃園市長鄭文燦（前排中）出席方曙商工和聯新國際醫院、台北商業大學策略聯盟開產業班宣傳活動，結予高度肯定。圖／聯新國際醫院提供
分享

長照
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

苗栗後天徵才 智邦等16廠商職缺逾800個

2019-03-19 00:15

沙坑復耕茶園／徐秀蓉扮推手 翻轉老齡化社區

2019-03-18 23:40

三方產學合作 培養照護人力

2019-03-18 23:18

徵醫護薪資最高5萬還附宿舍 中醫大新竹附院拍MV攬才

2019-03-18 17:17

花博倒數！「新竹週」將登場 台中住宿業者搶商機

2019-03-18 14:13

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

熱門文章

立委補選後警政高層大風吹 彰化縣警察局長換誰當家？

2019-03-18 20:59

全裸露！恐致氣爆 高雄大寮11條工業管線斷料檢查

2019-03-18 10:59

省很大！嘉縣鼓勵換節能家電 一般住戶也適用

2019-03-18 10:43

台灣燈會商機強強滾 3千張一卡通又搶完了

2019-03-18 16:34

影╱罕見大翅鯨「驚」現花蓮外海 與海豚悠游

2019-03-18 12:52

路狹人車爭道好危險 淡水會勘要重鋪

2019-03-18 19:57

高雄發現管線穿越箱涵？ 許立明：前市府主動檢測結果

2019-03-18 17:12

高雄輕軌二階如何續建 交通部盼市府年底提方案

2019-03-18 13:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top