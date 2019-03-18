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影／生動芭蕾結合冷光科技 新竹市兒童節很科技

2019-03-18 17:19聯合報 記者張雅婷╱即時報導

榮獲全美電視票選最佳兒童製作、勇奪美國達人秀四強的「美國電光火線劇團」，將於兒童節期間，在新竹演藝廳上演《醜小鴨大進擊》，透過有趣生動的芭蕾、富創造力音樂聲效與現代冷光科技完美結合，讓大小朋友體驗一場嶄新的戲劇視覺體驗。

主辦單位表示，《醜小鴨大進擊》改編自安徒生童話《醜小鴨》，故事講述鴨媽媽孵出5隻鴨寶寶，最後那隻又大又醜被稱「醜小鴨」，擅長游泳的牠，到野外時，看到一隻大野貓抓住一隻落單的小鴨帶回貓窩，醜小鴨運用機智，勇敢地打敗大野貓，解救小鴨；大家這才發現，醜小鴨已經成長變為一隻美麗的天鵝。

劇團的主要靈魂人物伊恩．卡尼(IAN CARNEY)與艾琳諾．卡尼(ELEANOR B. CARNEY)兩人原是炙手可熱的芭蕾舞蹈家，在百老匯演出時認識了為《歌劇魅影》音樂劇製作編舞的寇賓．帕普(CORBIN POPP)並成為志同道合的好友。在跨界合作時，他們發現用冷光線創作所發展出的無限潛力，創造舞蹈和冷光科技結合，並以音樂引發想像的招牌表演。

成長文教基金會也不落人後贊助公益票券，只要民眾買2張票，成長文教基金會就送1張票給社福機構，讓民眾看表演也能響應公益，傳遞正能量，做為兒童節連續假期親子闔家共享的最佳禮物。《醜小鴨大進擊》4月6日晚間7時30分在新竹市演藝廳 (新竹市北區東大路二段17號)演出，購票請洽兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw，電話(02)33939888。

「美國電光火線劇團」將於兒童節期間，在新竹演藝廳上演《醜小鴨大進擊》，透過有趣生...
「美國電光火線劇團」將於兒童節期間，在新竹演藝廳上演《醜小鴨大進擊》，透過有趣生動的芭蕾、富創造力音樂聲效與現代冷光科技完美結合，讓大小朋友體驗一場嶄新的戲劇視覺體驗。
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「美國電光火線劇團」將於兒童節期間，在新竹演藝廳上演《醜小鴨大進擊》，透過有趣生動的芭蕾、富創造力音樂聲效與現代冷光科技完美結合，讓大小朋友體驗一場嶄新的戲劇視覺體驗。
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「美國電光火線劇團」將於兒童節期間，在新竹演藝廳上演《醜小鴨大進擊》，透過有趣生動的芭蕾、富創造力音樂聲效與現代冷光科技完美結合，讓大小朋友體驗一場嶄新的戲劇視覺體驗。
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「美國電光火線劇團」將於兒童節期間，在新竹演藝廳上演《醜小鴨大進擊》，透過有趣生動的芭蕾、富創造力音樂聲效與現代冷光科技完美結合，讓大小朋友體驗一場嶄新的戲劇視覺體驗。
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新竹兒童節兩廳院售票
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