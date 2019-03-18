徵醫護薪資最高5萬還附宿舍 中醫大新竹附院拍MV攬才

2019-03-18 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹附設醫院去年底成立至今，規模逐步擴大，目前大力招募護理人員，開出優渥薪資吸引人才，護理部副主任張鳳媛表示，自去年12月15號開院，規劃開床數100床，目前大力召募護理人員，薪資為3.5萬到5萬，不只有三節獎金（端午節、中秋節0.5個月全薪，年終1.5個月全薪），也提供2年、3年簽約獎金。更特別的是，中醫大新竹附醫提供2人房型宿舍，每月僅收清潔費2500元（含水電、冷氣、網路）。

為了拍攝中國醫藥大學新竹附設醫院召募護理師，心臟血管科主任林圀宏特別打上紅色小啾啾增加亮點。急診室主任游俊豪也第一次上場拍MV，和護理人員模擬急診室24小時搶救生命分秒必爭！「很榮幸能夠擔綱演出」 護理師溫也寒娓娓道出第一次拍攝的感受。導演林清華提到，醫護人員雖然第一次拍MV，但是平時默契十足，畫面非常自然，完全不用「演」。

中國醫藥大學新竹附醫院長陳自諒表示，院方「以救腦救心救急救命」為使命守護在地健康，搶救生命分秒必爭，提供卓越醫療服務，建立優質醫院環境，以病人為尊以員工為重以醫院為榮， 更重視醫護關係平等相處。