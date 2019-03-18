臺中花博竹縣享半價優惠 僅限下周25到29日

2019-03-18 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣長楊文科於今天上午率縣府團隊至臺中花博。圖／縣府提供 分享 facebook 新竹縣長楊文科於今天上午率縣府團隊至臺中花博，竹縣吉祥物皮皮獅與臺中市吉祥物樂虎，也結伴現身，為台中花卉博覽會新竹周(3月25日起至3月29日)、竹縣獎勵觀光旅遊「浪漫臺三線 暢遊新竹縣」，及新竹縣2019客家桐花祭「花見˙浪漫台三線」活動做宣傳，提升兩縣市友好關係。

楊並在臺中市副市長楊瓊瓔陪同下，到花舞館內進行參觀、賞花。楊文科表示，這些花平常都沒見過，對台灣花卉之美感到驚艷，讚嘆台中花博的用心規劃。

楊瓊瓔感謝楊縣長親自為台中花博買票入場，並述說楊縣長與台中深厚的淵源，過去他曾任中科局長，為台中科技業打拚。對此，楊縣長表示，很榮幸回到台中，過去他任內時，當時就曾討論、決策，花博舉辦地點就在此地。

另外，他說，臺中花卉博覽會新竹周從3月25日起至3月29日期間，新竹縣民可憑身分證明文件購票入園，享有半價優待(新台幣175元)，歡迎竹縣民眾把握優惠好康前來，感受大自然美感氛圍。也邀請臺中及各縣市鄉親，歡迎來新竹縣做客，參與「浪漫臺三線 暢遊新竹縣」獎勵旅遊，及客家桐花祭活動「花見˙浪漫台三線」活動。

宣傳活動現場，楊縣長為竹縣觀光旅遊資訊進行有獎徵答，這次「浪漫臺三線 暢遊新竹縣」獎勵旅遊（網址：http://www.lrm.chu.edu.tw/hsinchu_travel/），結合旅宿業提供民眾來新竹縣旅遊住宿每間房補助500元，共補助1200間，只要在週日至週四入住都有補助，於3月30日早上9點開放第二波申請，同時還有秘境輕旅行40團、集章抽好禮、消費滿額贈特色小禮及竹縣專屬觀光護照。