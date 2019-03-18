陳學聖轉戰選區 吳志揚：他是國民黨重要資產

2019-03-18 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



立委吳志揚拿出黨證時，被發現大頭照烏黑茂密的秀髮，對照現在額頭稀疏，滿頭白髮，吳志揚調侃的說，這應該是13年前擔任立委時拍的，那時頭髮還是用燙的。記者林育瑩／攝影 分享 facebook 國民黨桃園市黨部今日起辦理第三選區與第五選區立委初選登記，立委吳志揚今日前往國民黨桃園市黨部領表，正式參與2020桃園市第三選區（中壢選區）立委黨內初選，對於立委陳學聖轉往其它選區，吳志揚說，陳學聖是國民黨重要的資產，他所做的決定都給予尊重與祝福。而議員魯明哲稍晚也派助理前往領表登記。

立委吳志揚在助理的陪同下，前往桃園市黨部辦理黨初選登記，他指出，民進黨取得中央和地方執政權後背離民心，除了自身的利益分配，更肆無忌憚地對在野黨清算鬥爭。經濟發展停頓無方向，青年低薪、中年失業、長者無依，年改失去人民信賴，勞工環境亦無改善，空汙與食安問題不斷。更直指家鄉桃園中壢建設停滯、財政日益惡化，多數重大建設與政策，如捷運等，距離落實遙遙無期。

吳志揚強調，他擔任過兩屆立委與縣長，最瞭解桃園中壢的發展規劃，也最適合為鄉親在國會發聲。在野的國民黨處境是嚴峻的，每一席次的選戰都很艱困，不能緬懷過往，只有面對挑戰往前奮戰。

吳志揚表示，身為立法院國民黨黨團書記長，希望藉由投入區域立委選舉，拋磚引玉，帶動黨內氣勢，盼2020大選國民黨能擊出滿貫全壘打。

同黨立委陳學聖證實將轉戰第六選區，吳志揚說，陳學聖是國民黨重要的資產，他所做的決定都給予尊重與祝福。

而針對行政院前院長賴清德將參與民進黨2020總統黨內初選，吳志揚受訪表示，難道是台南立委補選郭國文多個幾千票，賴清德正當性就有了嗎？他呼籲民進黨放棄兩岸對立、戰爭，並強調台灣需要拚經濟的政黨。