震撼彈！不忍黨內分裂 陳學聖：該離開舒適圈了

2019-03-17 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張念慈 ╱即時報導



「希望我可以當表率，讓更多國民黨員跨出舒適圈！」桃園市第三選區現任立委陳學聖18日早上將宣布，因不忍黨內分裂，也盼能為藍營開疆闢土，決定18日不領表登記第三選區立委連任，改跨第六選區選立委，迎戰由民進黨支持的無黨籍現任立委趙正宇。

國民黨立委初選第一階段18日起領表登記，桃園市第三選區（中壢）競爭激烈，前市長吳志揚、議員魯明哲都表態參與初選，挑戰現任立委陳學聖。

陳學聖表示，地方一直傳聞他已被協調好去其他選區，其實他從未與任何參選人協調，「到第六選區」參選決定，是因看到立委補選過程中，「韓粉只跟著韓國瑜走，不一定會支持國民黨的候選人」，如果國民黨還只在舒適圈內黨內互打，對國民黨明年立委整體席次沒有任何幫助，更無助總統大選。

陳學聖指出，立委補選成果不佳，在深思熟慮後，他決定率先表態，黨內不能分裂，因此他不會爭取中壢選區立委連任，決定承擔開疆闢土責任，收復第六選區國民黨失去的疆土，明年總統和立委選舉藍營「小雞和母雞」一起衝總票數，也盼自己可以當表率，讓更多國民黨員跨出舒適圈，挑戰艱困選區。

第六選區選區涵蓋八德區、大溪區、復興區全部與中壢區12個里；現任立委趙正宇原是國民黨籍縣議員，因選舉期間質疑提名程序，後脫黨以無黨籍參選，以第一高票（八德區）當選首屆直轄市市議員，隔年轉戰立委，在民進黨與非藍營勢力支持下，以768票之差擊敗尋求五連霸的國民黨籍立委孫大千，他在立院加入民進黨團，但並未加入民進黨。

陳學聖投入第六選區立委初選，首先受到衝擊的就是前議員楊朝偉和國民黨中常委侯佳齡。楊朝偉去年底議員連任失利，1月初宣布受到孫大千「接棒吧」傳承號令，決定參選下屆立委。侯佳齡指出，她會努力爭取代表國民黨明年在八德大溪拿下關鍵一席。

地方原盛傳，孫大千考慮回八德選立委，但孫大千13 日宣布爭取2020台北市第二選區，也就是大同士林區的立委提名，並稱是韓國瑜建議他向艱困的台北市第二選區挑戰，不要留在舒適圈，讓他過去一直呼籲國民黨改革的建言更有正當性。