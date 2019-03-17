北橫公路櫻花勇士單車挑戰 292人達陣獲認證

2019-03-17 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



2019北橫櫻花季系列活動，北橫公路櫻花勇士完騎認證活動，今天結束東眼山挑戰路程，連同上個周休日挑戰行程。為期4天櫻花勇士認證，實際報名參加人數296人，達陣人數292人，達陣率為98.65%。雖與網路報名人數有段差距，但上場者都是有備而來，他們騎單車挑戰時，也有不少車友在旁陪騎。

桃園市北橫「櫻花勇士」單車挑戰認證路線，全程約43公里。分拉拉山站及東眼山站，拉拉山站挑戰路線，從大溪頭寮經國紀念館出發，沿台七線到羅浮溫泉集章，再騎到終點拉拉山遊客中心；另一挑戰路線東眼山站，也是從頭寮經國紀念館出發，經角板山行館遊客中心，到東眼山國家森林遊樂區終點站。

桃園市政府風景區管理處處長廖育儀表示，上個周休假日（3月9日、10日），因天氣陰雨，單車上山易濕滑危險，騎行挑戰難度更高，很多網路報名者臨時取消，但2條路程都有20人到場，而且20人都達陣獲得認證，堪稱勇腳中的勇腳。

這個周休假日天氣好，沒有下大雨。3月16日拉拉山挑戰，139人參加且139人都達陣，今天的東眼山路線，117人參加，有113人達陣。廖育儀表示，網路報名北橫櫻花勇士挑戰共634人，但實際參加人數296人，有一半的報名者最後未登錄接受挑戰，是擔心無法完成達陣，只有在旁陪騎練習，希望練好腳力及經驗後，明年再報名挑戰認證。