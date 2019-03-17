馬路標線「像菲律賓國旗」 原來是交局設計3D駝峰線
桃園市行人穿越斑馬線不再是白色，在學校附近路口的「綠底行穿線」，市區道路的綠底「拉鍊型行穿線」，一名桃園市民近日在臉書社群PO圖詢問指出，市區巷道出現「立體白紅藍」的標線究竟是什麼線? 引起許多網友好奇，一名市民形容立體線條看起來有點像「菲律賓國旗」，民眾覺得桃園市斑馬線愈來愈五顏六色了。
桃園市民在桃園火車站附近看到大同路巷道，在兩側黃線旁的一條標線，出現白、紅、藍色的立體標線，在桃園工作的林姓市民說，走過火車站附近的大同路巷道，看到立體標線外觀、顏色，感覺有點像「菲律賓國旗」。
交通局主管今天下午表示，很多民眾不清楚巷道的「立體白紅藍」標線! 其實是「3D駝峰線」標線，由交通局員工自行設計的標線，去年中秋節之後試辦，主要選在巷道標線，3D駝峰線讓人視覺自動減速，尤其是機車，目前在桃園、楊梅3處巷道試辦效果良好，未來將擴大巷道辦理畫設。
交通局並在各學校、行人多、交通繁雜路口畫設「綠底行穿線」，許多駕駛人看見就知道這一帶學童、行人多，會減速，效果不錯；另在大路口、行人多地方，行穿線不夠大而加大，加上箭頭畫設「拉鏈行穿線」比立體更醒目，尤其進化版的「綠底拉鍊型行穿線」，駕駛人減速效果很好，目前只有桃園市進行畫設。
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