馬路標線「像菲律賓國旗」 原來是交局設計3D駝峰線

2019-03-17 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市行人穿越斑馬線不再是白色，在學校附近路口的「綠底行穿線」，市區道路的綠底「拉鍊型行穿線」，一名桃園市民近日在臉書社群PO圖詢問指出，市區巷道出現「立體白紅藍」的標線究竟是什麼線? 引起許多網友好奇，一名市民形容立體線條看起來有點像「菲律賓國旗」，民眾覺得桃園市斑馬線愈來愈五顏六色了。

桃園市民在桃園火車站附近看到大同路巷道，在兩側黃線旁的一條標線，出現白、紅、藍色的立體標線，在桃園工作的林姓市民說，走過火車站附近的大同路巷道，看到立體標線外觀、顏色，感覺有點像「菲律賓國旗」。

交通局主管今天下午表示，很多民眾不清楚巷道的「立體白紅藍」標線! 其實是「3D駝峰線」標線，由交通局員工自行設計的標線，去年中秋節之後試辦，主要選在巷道標線，3D駝峰線讓人視覺自動減速，尤其是機車，目前在桃園、楊梅3處巷道試辦效果良好，未來將擴大巷道辦理畫設。