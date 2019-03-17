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爸媽最愛遛小孩地方 新竹市兒藝節3月30日試營運

2019-03-17 18:39聯合報 記者張雅婷╱即時報導

2019新竹市兒童藝術節「風的運動場」4月4到7日登場，將以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，9款遊具如「漂浮單車」、「太空漫步」將現身東區新竹文創館，過去的台肥舊廠房將變身為降落竹市的太空站，讓孩子體驗一場精采的太空冒險，新竹市長林智堅表示，今年各項遊具以太空為主題，並首度加入室內遊戲場，3月30日下午1點試營運。

今年遊具設計上結合文創館建築本體，規劃9大遊具，包含竹迷宮舞台、神奇階梯、太空漫步、征服天空、漂浮單車、對抗地心引力、迷幻穿越術、彈力碰碰球及迷你搖擺屋；其中「太空漫步」是大型攀爬繩網，突破以往推出更陡峭的路徑，讓孩子透過攀爬網手腳並用，抵達文創館3樓，還能眺望整個竹迷宮舞台；「征服天空」則是配合文創館建築體設置的攀岩體，打造不同高度的牆面，讓大小朋友從中訓練肢體協調性、培養體力與勇氣。

林智堅表示，新竹市兒童藝術節以「獨特」、「原創」、「在地」為核心訴求，今年兒藝節選在文創館舉行，跳脫過去以空地為遊樂場的傳統，打造可以「與建築物互動」的遊具，兒藝節舉辦四年多來，首度加入室內遊具，讓閒置的老舊廠房重獲新生，也讓孩子有一個難忘的兒童節回憶。

文化局長黃竫蕙指出，兒藝節歷年來做出好口碑，今年各界參與踴躍，除了有各地美食商家一同組成「新竹味市集」，讓兒藝節的大小朋友玩得開心、吃得滿足，威秀影城與綠世界休閒農場也加入力挺兒藝節，提供多張免費電影票與門票，讓旅客深度遊新竹，市府未來將舉辦抽獎、集章活動送出票券，活動方式與詳情請密切鎖定新竹市文化局官網，或「新竹市新鮮事」臉書。

文化局表示，2019新竹市兒藝節試營運日期為3月30日、31日下午1時，正式開幕時間為4月4日至7日早上10時，地點於新竹文創館（公道五路三段八號）。

2019新竹市兒童藝術節「風的運動場」於4月4到7日在新竹文創館登場，3月30日...
2019新竹市兒童藝術節「風的運動場」於4月4到7日在新竹文創館登場，3月30日下午1點試營運。圖／新竹市府提供
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2019新竹市兒童藝術節「風的運動場」於4月4到7日在新竹文創館登場，3月30日...
2019新竹市兒童藝術節「風的運動場」於4月4到7日在新竹文創館登場，3月30日下午1點試營運。圖／新竹市府提供
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2019新竹市兒童藝術節「風的運動場」於4月4到7日在新竹文創館登場，3月30日...
2019新竹市兒童藝術節「風的運動場」於4月4到7日在新竹文創館登場，3月30日下午1點試營運。圖／新竹市府提供
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2019新竹市兒童藝術節「風的運動場」於4月4到7日在新竹文創館登場，3月30日...
2019新竹市兒童藝術節「風的運動場」於4月4到7日在新竹文創館登場，3月30日下午1點試營運。圖／新竹市府提供
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新竹太空文創
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