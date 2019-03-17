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影／鼓勵市民生育第三胎 鄭文燦：優先進公幼

2019-03-17 17:35聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市政府今天下午在八德防災教育館舉辦市政府員工親子日小小消防員體驗，讓市府員工難得與孩子一起參與防災闖機體驗，由於名額有限，員工親子報名「秒殺」，市長鄭文燦到場參與，他抱起孩子與員工親子同樂，他說，桃園市是全台最年輕的城市，但是市府員工平均婚齡34.68歲，比一般市民晚2年多，代表公務員晚婚，鼓勵人事處多辦活動增加交誼。

他宣布，現在一般家庭生孩子1.18個、不到2個，為鼓勵市民生育第二胎、第三胎，他決定在公立幼兒園增加下，研擬讓市民第三胎優先進入公立幼兒園就讀。

鄭文燦表示，市府員工日讓公務員親子體驗安全的重要，公務員家庭親子互動重要，公務員很忙碌，他希望給公務員更大保障，市府在升遷、加班做得比以前更好，希望約雇、臨時人員也能提高薪水，臨時人員不要永遠臨時，建立薪資分級制度，並提高加班費預算編列，資深臨時人員薪水高一點，改善員工待遇，讓員工早一點成家。

桃園市是全台最年輕城市，四年來人口增加16萬人，已到達222萬2千人，全桃平均年齡38歲，市府員工平均年齡也是38歲，其中年資5年以下的員工超過三成，只是市府員工平均結婚年齡34.68歲，比一般市民晚2年多，代表公務員晚婚，他鼓勵人事處多辦活動增加交誼，又現在一般家庭生育不到2個孩子，為鼓勵市民生第二胎、第三胎，市府持續推動托育政策，逐年增設公立幼兒園，鼓勵市民生第二胎、第三胎，考慮讓第三胎優先進公立幼兒園。

桃園市政府員工親子日報名秒殺，市府員工親子難得一起帶動跳、消防闖關體驗活動，場面...
桃園市政府員工親子日報名秒殺，市府員工親子難得一起帶動跳、消防闖關體驗活動，場面十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（見圖）鼓勵市民生第二胎、第三胎，宣布考慮讓市民第三胎優先進入公立...
桃園市長鄭文燦（見圖）鼓勵市民生第二胎、第三胎，宣布考慮讓市民第三胎優先進入公立幼兒園就讀。記者曾增勳／攝影
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桃園市政府員工親子日熱鬧，市長鄭文燦（見圖）鼓勵市民生第二胎、第三胎，宣布考慮讓...
桃園市政府員工親子日熱鬧，市長鄭文燦（見圖）鼓勵市民生第二胎、第三胎，宣布考慮讓市民第三胎優先進入公立幼兒園就讀。記者曾增勳／攝影
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桃園市政府員工親子日報名秒殺，市府員工親子難得一起帶動跳、消防闖關體驗活動，場面...
桃園市政府員工親子日報名秒殺，市府員工親子難得一起帶動跳、消防闖關體驗活動，場面十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
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公務員親子幼兒園
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