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反映民眾通勤需求 桃園602公車明起5班次時間調整

2019-03-17 15:32聯合報 記者林育瑩╱即時報導

往返桃園區大有路到新莊捷運迴龍站的602路線公車，明日起至6月17日，將試辦晚間7點以後，公車班次延後10到20分鐘，估計影響5個班次，但班次數量與例假日發車時間均無變動，桃園市交通局長劉慶豐表示，將以3個月的時間評估運量變化，若成效良好將持續推行。

桃園市交通局長劉慶豐表示，桃園往返雙北通勤人口眾多，為讓民眾方便抵達台北捷運，桃園市政府去年10月29日開闢桃園區大有路到捷運迴龍站602公車路線，由於該線橫跨桃園區、龜山區，還有新北市新莊區、泰山區，銜接機捷泰山貴和站及捷運迴龍站等重要站點，營運近5個月來，考量民眾上下班時間搭乘習慣，交通局與客運業者納入評估後，將晚間7點以後5個班次分別延後10到20分鐘，盼改善大多數人搭乘權益。

交通局公共運輸科長陳家緯表示，公車路線、班次時間若有調整，除根據刷卡數據，評估搭乘民眾使用情形，也會透過1999及地方反映，以及客運業者收到的民眾意見分析，並依今年2月1日修訂的「桃園市市區汽車客運路線新闢變更繼續經營申請審核作業要點」11項規定，交通局與客運業者協調後辦理變更，至少試辦一到三個月，若搭乘成效良好，則依調整後時刻表持續營運。

交通局說明，602路線自明天起，平日晚間7點以後的5個班次，分別調整為19：40、20：20、21：00、21：40、22：30發車，而發車班次數量、假日時刻表都維持不變。

劉慶豐表示，若持桃園市民卡搭乘市區公車可享基本里程買一送一優惠，盼民眾多搭乘大眾運輸，疏解道路壅塞問題。

往返桃園區大有路到新莊捷運迴龍站的602路市區公車，明日起至6月17日，將試辦晚...
往返桃園區大有路到新莊捷運迴龍站的602路市區公車，明日起至6月17日，將試辦晚間7點後公車班次延後10到20分鐘。圖／取自鄭文燦臉書
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602路線自明天起，平日晚間7點以後的5個班次，分別調整為19：40、20：20...
602路線自明天起，平日晚間7點以後的5個班次，分別調整為19：40、20：20、21：00、21：40、22：30發車，而發車班次數量、假日時刻表都維持不變。圖／翻攝自三重客運網站公告
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