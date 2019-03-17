中央大學企業博覽會 以智慧打造職涯城堡

2019-03-17 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



大學應屆畢業生求職潮到來，國立中央大學今天在依仁堂場地，舉辦桃園市各大專院校首場企業博覽會。今年有超過百家企業設攤，包括台積電、台達電、大立光等大廠，現場提供職缺數高達8000多個，吸引中大學生及桃園地區人才爭相來訪。

中央大學校長周景揚在開幕式表示，中大企業徵才的特色，就是幾乎都由學生團隊一手包辦，充份展現學生的競爭力。他也勉勵學子，找工作除專業能力外，軟實力也很重要，包括工作態度、團隊合作、溝通能力和職場倫理等，因應時代的急遽變化，快速學習新領域的能力也非常重要。

桃園市長鄭文燦分享，桃園市推行青年就業「三讚」政策，補貼首度就業青年跨入職場、考取證照與修習額外學分。目的是減少學用落差，強化競爭力。其中青年首度就業貼津，去年就有9000人受惠。

今年中大校園徵才的主題為「Use Your Wisdom, Build YourKingdom」，期望學子聰明利用各種管道、展現自我，成就自己的職涯一片天。

企業博覽會現場，廠商也使出渾身解數吸引學生，提供文具、零食、紀念品及遊戲，也辦理個別諮詢，甚至有模擬面試區。中大熱舞社及知名歌手也到現場演出，同時穿插抽獎活動，從GoPro抽到行李箱，堪稱應有盡有。

國內企業鴻海也在現場設攤，攤位上還有數10台平板，供學生填寫資料，擠滿了人潮。鴻海表示，今年預計招募人數無上限，也將鎖定AI背景的人才，推動工業互聯網。

除校外企業攤位，政府相關單位、校內單位及校內學生組織aiesec也在博覽會設攤，提供學生更多元資訊及選擇，鼓勵學生跨出舒適圈，增進職能，擴大國際視野。陽光基金會也首度設攤，提倡職場臉部平權。

中大承辦校園徵才系列活動的職涯志工暨校園徵才團隊，團隊由學生自主運作，在學務處職涯發展中心培育及督導下，團員自主參與一系列的訓練課程，包含行銷公關、電腦軟體等。