地勢低加磚頭圍樹 竹北萬善祠14棵老樹生病

2019-03-17 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為了讓居住的城市變得更好，新竹縣竹北市一群年輕人加入社區規畫師，並發起了一場救樹活動，由樹醫生林暐翔團隊擔任講師，在16、17日兩天行動，以萬善祠14株排水不良的榕樹為施作對象，篩揀樹洞石頭、利用竹子製作排水設備等，改善老樹生存環境，也讓經常帶孩子在附近散步家長，不用擔心不健康的樹枝砸到。

救樹活動以新國社區為名提案，從16日起一連兩天，由樹醫林暐翔團隊擔任講師，先展開3小時的樹木修剪理論基礎與課程，將14棵樹木圍起來的磚頭移除，並沿著豆子埔溪旁的步道走一圈，實地檢查路邊樹木生存狀況。

參與救樹的成員溫佩珊說，她與另外3名社規師陳昊禹、詹惟堯、陳羿璇都是在竹北在地人，也是普通的上班族，參加社區規畫師課程是抱著讓家鄉變得更好的想法，所以他們也願意利用假日參與活動。她表示，在救樹提案前，4人原本是想改善萬善祠周邊交通，畫設斑馬線、設置人行道，但在實地勘查後，發現樹木狀況不佳，因此決定先救樹。

經過16日的理論課程後，17日正式進入實作課程，林暐翔團隊指出，由於萬善祠相對周遭環境處於地勢較低處，容易積水，使得土壤底層變成黏性強的泥漿狀，不利排水，再加上榕樹當初施工時被磚頭圍起來，根部沒有足夠的空間向外擴散、深扎，才導致樹木不健康，爬梳表層泥土即可見到淺根。

為了解決排水不良的情況，參與成員分組進行，先將樹根表面沙土撥開，把土壤中的石頭篩除，同時將竹子打進土壤中，作為排水系統，期望能順利引水，解決排水問題。