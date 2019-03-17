全國青年盃射箭錦標賽 竹市射出10金3銀3銅好成績

2019-03-17 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



108年全國青年盃射箭錦標賽為國內重要射箭賽事，賽程包含一系列大專（公開）、國小、國中、高中組的團體和個人對抗賽，新竹市選手總計奪下10金3銀3銅的好成績，各年段皆有所斬獲。

首發賽程由國小、國中與複合弓組先上場，香山國小代表隊出賽，奪下5金的耀眼成績，其中女子團體由張瑋軒、張琁、方昀安、蔡心渝組成，在排名賽、對抗賽皆奪下冠軍，而在六年級個人排名賽、對抗賽則由張瑋軒奪下雙金牌，五年級組則由方昀安拿下個人排名賽金牌。香山國小教練葉淑慧表示，選手們戰勝心理壓力，才能在團體賽最後關頭射下桃園縣大竹國小，而拿下雙金的張瑋軒將就讀富禮國中繼續發展射箭生涯。

國中組賽事由富禮國中接手拿下3金1銀2銅的佳績，國女組團體對抗賽由張家欣、蘇思敏、顧靜彤、鄔旻之拿下金牌，而蘇思敏更在九年級組個人對抗賽再拿一金，鄔旻之拿下銀牌；七年級的林嘉妤也在個人對抗賽上拿下金牌，蔡穎萱奪下銅牌，另外國男組七年級個人對抗賽則由林育淵拿下銅牌。教練溫雅雲表示，蘇思敏的表現漸入佳境，越來越能掌握比賽節奏，金牌穩穩落袋。

高中組和公開組的比賽，高中組拿下1金1銀1銅的成績，由香山高中女子團體陽亞蓉、蘇思蘋、蘇奕云、康祐綾順利拿下女子團體組金牌、香山高中楊雅蓉在女子組個人對抗賽奪下銅牌；另外在高男組的個人對抗賽上，由新竹高商羅逸帆奪下銀牌。公開組女子組由奧運國手譚雅婷奪下金牌、林詩嘉拿下銀牌。教練倪大智表示，高中組選手全力備戰全國中等學校運動會，勢必將為新竹市拿下好成績。