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振聲高中側門旁路寬僅5米 師生出入險象環生

2019-03-17 12:42聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園區玉山街緊鄰振聲高中側門，學校圍牆與住家間隔僅有5米寬，行人、會車當相當困難，尤其在學生上下課時常造成車輛回堵，桃園市議員李光達表示，去年5月即提出道路拓寬7米通行問題，盼市府積極介入，桃園市副秘書長兼工務局代理局長黃治峯表示，該段雖非屬都市計畫道路，不過市府將和私地主與校方協調用地取得，早日解決當地交通問題。

桃園市議員李光達指出，玉山街是通往八德與桃園區的聯繫要道，但行經振聲高中側門段時，由於學校圍牆與玉山街對面住家道路僅5米寬，是典型瓶頸道路，每當上下課時間，在學校側門進出口，不僅造成玉山街回堵，連帶台1線復興路路口交通大亂。

去年5月就向市府提出質詢，並在同年6月交通與工程單位前往會勘。不過至今仍沒下文，為釐清徵收面積與價格，議員於今年3月中旬會同地政局測量開闢所需面積與價格評估，他表示，這麼做能是協助市府依據調查資訊，早日為用路解決通行安全。

桃園市副秘書長黃治峯指出，該段非屬都市計畫道路，屬私人用地，得向校方及私地主以協議價購的方式取得，由於圍牆緊鄰校園主體建物，校方評估中尚未同意，若取得共識，市府將依現行建物安全納入考量，計畫長60公尺，寬1至1.5公尺左右，可拓寬達6.5米，開闢費用約2千多萬元，市府將積極爭取，讓師生及民眾通行得到保障。

養工處長陳聖義表示，目前已著手辦理振聲高中旁的復興路與玉山街口突出平台改善，他指出，突出平台是社區開放空間，由於高低差緣故，對出入振聲校門的師生有安全上的顧慮，市府於2月取得地主同意後，近期將辦理拆除作業，預估3個月會完成路口人行道改善。

養工處近期將辦理桃園區復興路與玉山街口突出平台拆除，預估3個月完成路口人行道改善...
養工處近期將辦理桃園區復興路與玉山街口突出平台拆除，預估3個月完成路口人行道改善。圖／取自議員李光達臉書
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桃園區玉山街在振聲高中側門段路寬僅5米，議員李光達盼市府能爭取拓寬，解決會車與師...
桃園區玉山街在振聲高中側門段路寬僅5米，議員李光達盼市府能爭取拓寬，解決會車與師生出入安全。記者林育瑩／攝影
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桃園市議員李光達指出，桃園區玉山街在振聲高中側門圍牆與對面住家路寬僅5米，是典型...
桃園市議員李光達指出，桃園區玉山街在振聲高中側門圍牆與對面住家路寬僅5米，是典型瓶頸道路，每當上下課時間，不僅造成車輛回堵，連帶影響師生出入安全。圖／取自議員李光達臉書
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玉山都市計畫人行道
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