桃園住宅用電六都最高 汰舊電器補助民眾超踴躍

2019-03-17 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市升格後人口遷入成長六都最高，與前年相比，全市去年住宅類用電及抄表戶數也是六都最高，桃園市府經發局主管今天上午指出，為減少住宅耗電，今年起辦理一般住家汰換舊電冰箱、冷氣機補助，申請市民踴躍，統計春節後申辦舊換新補助案已達1400多件，不少市民趁機將家中耗電冰箱、冷氣換新領取補助，每人每案最高補助2萬元，還每月節省電費。

市府經發局表示，市民只要在去年12月7日以後，購買符合能源效率1、2級新機，每台電冰箱每公升補助10元、每台冷氣機每kw補助1000元，兩者最高皆可補助3000元，凡是桃園市的住宅用電戶均可申辦，每人每案補助總金額2萬元為限，即日起到今年10月31日止，可申辦補助，還可節省住家電費。

該局評估汰換舊電冰箱、冷氣機各1台的年節電量共約1200度，以每度電2.5元估計，一年可省電費3000元，汰舊換新還可申請節能補助，十分划算，該局表示，民眾要注意，申請時，舊機需辦理廢四機回收單，並取得聯單正本，請大家妥善留存，以免資格不符。