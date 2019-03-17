桃園住宅用電六都最高 汰舊電器補助民眾超踴躍
桃園市升格後人口遷入成長六都最高，與前年相比，全市去年住宅類用電及抄表戶數也是六都最高，桃園市府經發局主管今天上午指出，為減少住宅耗電，今年起辦理一般住家汰換舊電冰箱、冷氣機補助，申請市民踴躍，統計春節後申辦舊換新補助案已達1400多件，不少市民趁機將家中耗電冰箱、冷氣換新領取補助，每人每案最高補助2萬元，還每月節省電費。
市府經發局表示，市民只要在去年12月7日以後，購買符合能源效率1、2級新機，每台電冰箱每公升補助10元、每台冷氣機每kw補助1000元，兩者最高皆可補助3000元，凡是桃園市的住宅用電戶均可申辦，每人每案補助總金額2萬元為限，即日起到今年10月31日止，可申辦補助，還可節省住家電費。
該局評估汰換舊電冰箱、冷氣機各1台的年節電量共約1200度，以每度電2.5元估計，一年可省電費3000元，汰舊換新還可申請節能補助，十分划算，該局表示，民眾要注意，申請時，舊機需辦理廢四機回收單，並取得聯單正本，請大家妥善留存，以免資格不符。
市民申請汰換冰箱、冷氣補助應備妥文件，包括設備汰換前後照片、身分證或戶籍證明影本、廢四機聯單正本、載明新機型號發票（正本或影本）、近一期非營業用戶電費單等相關文件，相關補助資訊表格可至桃園市政府經濟發展局網站最新消息查詢下載。
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