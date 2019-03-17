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千萬超跑撞成廢鐵 這處「墳場」為何讓人打死不退

他獨居失智忘了另一半過世 2付碗筷等不到人共餐

2019-03-17 08:56聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣頭份市獨居謝姓老翁租住處天板漏水，華山基金會義工團隊將幫忙整修。圖／劉詩詣...
苗栗縣頭份市獨居謝姓老翁租住處天板漏水，華山基金會義工團隊將幫忙整修。圖／劉詩詣提供
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華山基金會、阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」出任務，日前幫忙苗栗縣頭份市獨居謝姓老翁租住處打掃環境，發現他忘記老伴早已過世，準備兩人碗筷卻等不到人一起吃飯，情景讓人心疼又鼻酸。

82歲謝姓老翁有兩段婚姻，第一段很早就結束，第二段沒有生育子女，他疑似失智，忘記老伴何時過世，獨居租住處堆滿雜物、垃圾，屋頂天花板坍陷漏水，環境相當惡劣，華山基金會頭份天使站發現他租住處熱水器故障，這個月初透過頭份市國全廚具公司協助檢修，不必刻意在中午洗冷水澡。

華山基金會、阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，3月14日到謝姓老翁家中打掃，阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣好奇謝老先生一人生活，安全帽卻有2頂、雨衣有2件，連碗筷都會準備2付，尤其1包發霉又臭的衣物，謝老先生發了一頓脾氣，不准清理人員動。

打掃過程中，謝姓老翁喃喃自己頭腦生病了，時常忘東忘西，常常找不到老伴在哪裡，劉詩詣才驚覺謝姓老翁忘了老伴過世，因此一直保存遺物，等老伴一起吃飯，他不禁鼻酸，尤其是離開時，謝老先生感謝晚上可以睡個好覺，他眼眶紅了，認為一切辛苦都值得。

頭份天使站站長林芝羽說，「用愛找回尊嚴」3月14日第1次幫謝老先生打掃，另有義工團隊還會協助整修屋頂天花板，再第2階段打掃，目前連接資源有協和慈善基金會送餐，華山也會轉介長照服務，此外，頭份天使站招募義工，希望幫長輩做更多事，電話037-597687。

至於「用愛找回尊嚴」計畫協助35名獨居老人等弱勢打掃居家環境，同時提供身心障礙員工就業，劉詩詣指出，庇護工場已經幫忙4人，但並無收入，需要各界支持認養清潔時數，電話037-370996洽詢。

苗栗縣頭份市獨居謝姓老翁租住處天板漏水，華山基金會義工團隊將幫忙整修。圖／劉詩詣...
苗栗縣頭份市獨居謝姓老翁租住處天板漏水，華山基金會義工團隊將幫忙整修。圖／劉詩詣提供
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苗栗縣頭份市獨居謝姓老翁租住處環境惡劣，華山基金會、阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊...
苗栗縣頭份市獨居謝姓老翁租住處環境惡劣，華山基金會、阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫幫忙打掃。圖／劉詩詣提供
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