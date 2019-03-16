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避免石虎爭議 苗縣前瞻水環境改善計畫納生態諮詢

2019-03-16 22:42聯合報 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮大安溪溼地公園工程案，因石虎保育等生態問題，爭議沸沸揚揚。 圖／聯合...
苗栗縣卓蘭鎮大安溪溼地公園工程案，因石虎保育等生態問題，爭議沸沸揚揚。 圖／聯合報系資料照片
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苗栗縣府爭取前瞻水環境改善計畫，第1批次獲補助的卓蘭鎮大安溪溼地公園案引發生態爭議後，第3批次共提出5項工程計畫，縣府水利處日前召開生態檢核提報階段諮詢會議，台灣石虎保育協會表達樂見的立場，水利處長楊明鐃表示，將參考意見提案送河川局生態工坊審查提報。

5項工程計畫總經費初估5億4221餘萬元，其中，後龍溪整體水環境改善計畫包括後龍大橋上游周邊水環境改善計畫，在國道3號到高鐵苗栗站特定區間右岸40公頃高灘地營造運動優質水岸場所，並保留野地環境自然公園，老田寮水岸環境營造計畫將規畫獨木舟、滑降衝浪等活動，打造特色的水上樂園。

竹南鎮水岸環境改善工程計畫包括射流溝、鈴木埤、大埔文化園區水岸環境改善工程，改善中度汙染的射流溝，保護下游溼地生態環境，鈴木埤規畫親水生態埤塘園區，大埔文化園區治理2公里河段。

苑港漁港水環境改善計畫透過漁港整體景觀營造，搭配鄰近景點及串聯綠光海風自行車道，打造完整旅遊網絡；後龍鎮北勢溪水環境改善計畫規畫水防道路、自行車道及植栽綠美化；中港溪下游至出海口周邊整體環境營造計畫，構想以河川復育、保育、教育為主題，打造多元生態漫遊園區。

台灣石虎保育協會表達樂見地方主管機關在提案階段就召開生態諮詢會議，讓生態專家可以提供專業意見，協會的意見包括保留並回復在地環境特色，建立公民提案與參與機制，目標、做法應區分清楚並確實評估，要編列維護管理經費，且計畫必須考量整體架構並長期規畫。

大埔鈴木石虎
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