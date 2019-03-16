焚化垃圾收費僅成本半價 苗栗醞釀調漲

2019-03-16 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣政府最近修正通過垃圾焚化廠處理收費標準，為反應營運成本，代焚化處理的外縣市家戶垃圾每噸增收200元，漲為每噸2200元，並追溯至2月起實施；苗栗縣代燒的外地垃圾以新竹縣數量最高，竹縣一年將增加約700萬元處理費。

鑑於苗栗縣本身的家戶垃圾處理費長期低於成本，焚化廠營運基金2年後將呈負數，縣府下一步也計畫研擬調高縣內家戶垃圾的焚化處理費率，民眾隨水徵收或定額繳納的垃圾費率將一併通盤檢討。

苗栗縣環保局廢棄物管理科長沈鳳臺指出，苗栗縣垃圾焚化廠目前每天最高處理量約470噸，除了縣內家戶垃圾及一般事業廢棄物約300噸，另外還包括因應中央垃圾緊急調度方案代為處理的外縣市垃圾160噸，其中新竹縣每天100噸、南投縣60噸。

他表示，這次主要針對外縣市代燒垃圾酌予調高處理費，是適度反映苗栗縣垃圾焚化營運成本及市場現況。