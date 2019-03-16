焚化垃圾收費僅成本半價 苗栗醞釀調漲
苗栗縣政府最近修正通過垃圾焚化廠處理收費標準，為反應營運成本，代焚化處理的外縣市家戶垃圾每噸增收200元，漲為每噸2200元，並追溯至2月起實施；苗栗縣代燒的外地垃圾以新竹縣數量最高，竹縣一年將增加約700萬元處理費。
鑑於苗栗縣本身的家戶垃圾處理費長期低於成本，焚化廠營運基金2年後將呈負數，縣府下一步也計畫研擬調高縣內家戶垃圾的焚化處理費率，民眾隨水徵收或定額繳納的垃圾費率將一併通盤檢討。
苗栗縣環保局廢棄物管理科長沈鳳臺指出，苗栗縣垃圾焚化廠目前每天最高處理量約470噸，除了縣內家戶垃圾及一般事業廢棄物約300噸，另外還包括因應中央垃圾緊急調度方案代為處理的外縣市垃圾160噸，其中新竹縣每天100噸、南投縣60噸。
他表示，這次主要針對外縣市代燒垃圾酌予調高處理費，是適度反映苗栗縣垃圾焚化營運成本及市場現況。
沈鳳臺指出，苗栗縣家戶垃圾焚化處理費長期維持每噸1000元，但處理成本高達2227元，收支無法平衡，目前焚化廠營運基金已短絀，預估110年成為負數，因此勢必要檢討費率，苗栗家戶垃圾焚化、家戶隨水費徵收或定額垃圾處理收費都偏低，因此環保局也將針對縣內家戶垃圾焚化費率及垃圾隨水徵收費率通盤檢討。
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