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影／大溪豆干節匯集桃竹竹苗 4縣市美食特產登場

2019-03-16 20:21聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市邁入第5年大溪豆干節今天熱鬧開幕，展開為2周活動。桃園市市長鄭文燦昨邀新竹縣市、苗栗縣首長，用4縣市推薦的豆干、摃丸、粄條及水晶餃，烹調出創意相撲鍋，匯聚4縣市特色美食於一大鍋，免費提供品嘗試吃，熱騰騰的相撲鍋獨特美味。

2019大溪豆干節系列活動，桃園在地特色美食攤位及農特產展售，今年透過桃竹竹苗治理發展平台，首度邀請桃竹竹苗四縣市，到場設攤行銷在地百年產業，讓遊客到桃園大溪有吃、有玩，可以一次滿足。

開幕式「百年好合」活動，由4縣市首長騎著，象徵慢城、慢遊的腳腳車進場，並在中正公園相撲場，發表4縣推薦食材料理的創意相撲鍋。

3月17日「百年好食」活動亮點，超濃豆乳牛軋糖製作秀，運用大溪豆干巧妙結合豆漿及海藻糖，並把新創的甜口好滋味，供現場遊客免費品嘗。3月23「百年好秀」，現作新鮮超大豆腐及品嘗分享。最後一天3月24日「百年好藝」，邀請來訪遊客席坐公園樹蔭下，享用豆漿擂茶，聆聽茶師講解茶禮，感受茶藝文化洗禮。

匯集4縣市美食及農特產市集30多個攤位，新竹縣新埔百年老字號呂順興餅舖、新埔柿染工坊DIY體驗，以及原本在客庄喜慶、慶典中才會準備的大塊紅麴米糕，轉型為一口吃的花奶奶紅麴米糕。新竹市不僅由新竹米粉公會、摃丸公會帶來經典小吃，具百年歷史台式喜餅「竹塹餅」也前來大溪推廣。

苗栗縣帶來傳統客家米食、醃漬醬料、擂茶等美食，還有藺草編織、陶藝、木雕、煉製香茅油、製茶等，傳承多年特色老產業，一起參與今年的大溪豆干節盛會，共同展現百年產業的美好，讓大家有吃、有看又有玩，來到桃園大溪一次滿足。

此外，還有一連串豐富精采的系列活動，包含舞台藝文表演、互動豆食DIY、手工木藝體驗、力士挑戰賽、豆干文化展覽、集章兌獎以及在地商家Coupon優惠券等，邀請大家到現場同樂。

桃園市第5屆大溪豆干節昨開幕式，為期２周活動除邀桃竹竹苗４縣市共襄盛舉，展售特色...
桃園市第5屆大溪豆干節昨開幕式，為期２周活動除邀桃竹竹苗４縣市共襄盛舉，展售特色美食及農特產品，以「百年好合」為主題活動會場，也布置拍照打卡布景。記者張弘昌／攝影
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桃園市第5屆大溪豆干節昨開幕式，桃園市長鄭文燦（左二）今邀苗栗、新竹縣市首長，出...
桃園市第5屆大溪豆干節昨開幕式，桃園市長鄭文燦（左二）今邀苗栗、新竹縣市首長，出席代言4縣市特色美食及農特產一同展售，讓遊客到大溪，吃、喝、玩一次滿足。記者張弘昌／攝影
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桃園市第5屆大溪豆干節昨開幕式，為期２周活動除邀桃竹竹苗４縣市共襄盛舉，展售特色美食及農特產品，以「百年好合」為主題活動會場，也布置拍照打卡布景。記者張弘昌／攝影
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