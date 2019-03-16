桃園G10貨櫃市集新裝亮相 「青年抬頭節」活動開跑

2019-03-16 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號於今天在全新改裝的G10貨櫃市集宣布「青年抬頭節」系列活動起跑，貨櫃市集全區改裝以「愛麗絲魔境夢遊仙境」為主題，入口新增粉色獨角獸貨櫃，還新設校園青年展售快閃店亮點，三、四月份還有「興光堡壘青年創藝聚落」、「青年體驗學區園區」開幕以及「青年抬頭日」、「青年抬頭動感派對」、「青年抬頭挑戰營」等多元活動，歡迎青年踴躍參與，讓夢想發光發熱。

桃園市是最年輕六都，市府青年事務局近年與民間企業合作打造「G10 GO!貨櫃市集」、「興光堡壘青年創藝聚落」、「青年體驗學區園區」三大青年藝術聚落；位於桃園區大興西路與中正路口的「G10 GO!貨櫃市集」由企業無償供地打造， 28個彩繪貨櫃於今年改裝再升級，同樣位於桃園區大興西路與正光路口的「興光堡壘青年創藝聚落」將於3月31日開幕，提供青年訓練展演等、新屋永安漁港新新設的「青年體驗學區園區」也將於4月13日開幕。

市府青年事務局今天在最新改裝完成的「G10 GO!貨櫃市集」舉行青年抬頭節系列活動辦啟動記者會，邀來桃青之星4Minia歌舞表演暖場，市長鄭文燦也受邀參與，並配合青年抬頭節主題「SHOW TRUE TITLE」，向特製大聲公喊話「我是青年追夢的推手」，歡迎青年朋友都能參與青年抬頭節活動，只要像他一樣喊出真抬頭，就可獲得活動限定小禮手機支架。

新改裝的桃園G10GO!貨櫃市集也在今天正式亮相，市集改頭換面以「愛麗絲魔境夢遊仙境」為主題，處處都是網美打卡亮點，入口則新增一個大型的粉色獨角獸貨櫃，市集一隅則打造一處專屬校園青年展售快閃店，首波邀請中壢MIX TEMPO新生代舞團、永平工商廣告設計科、內壢與楊梅高中動漫社學生販售自製的文創藝術商品，預計每月換不同社團進駐。