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桃園G10貨櫃市集新裝亮相 「青年抬頭節」活動開跑

2019-03-16 19:41聯合報 記者張裕珍╱即時報導

響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號於今天在全新改裝的G10貨櫃市集宣布「青年抬頭節」系列活動起跑，貨櫃市集全區改裝以「愛麗絲魔境夢遊仙境」為主題，入口新增粉色獨角獸貨櫃，還新設校園青年展售快閃店亮點，三、四月份還有「興光堡壘青年創藝聚落」、「青年體驗學區園區」開幕以及「青年抬頭日」、「青年抬頭動感派對」、「青年抬頭挑戰營」等多元活動，歡迎青年踴躍參與，讓夢想發光發熱。

桃園市是最年輕六都，市府青年事務局近年與民間企業合作打造「G10 GO!貨櫃市集」、「興光堡壘青年創藝聚落」、「青年體驗學區園區」三大青年藝術聚落；位於桃園區大興西路與中正路口的「G10 GO!貨櫃市集」由企業無償供地打造， 28個彩繪貨櫃於今年改裝再升級，同樣位於桃園區大興西路與正光路口的「興光堡壘青年創藝聚落」將於3月31日開幕，提供青年訓練展演等、新屋永安漁港新新設的「青年體驗學區園區」也將於4月13日開幕。

市府青年事務局今天在最新改裝完成的「G10 GO!貨櫃市集」舉行青年抬頭節系列活動辦啟動記者會，邀來桃青之星4Minia歌舞表演暖場，市長鄭文燦也受邀參與，並配合青年抬頭節主題「SHOW TRUE TITLE」，向特製大聲公喊話「我是青年追夢的推手」，歡迎青年朋友都能參與青年抬頭節活動，只要像他一樣喊出真抬頭，就可獲得活動限定小禮手機支架。

新改裝的桃園G10GO!貨櫃市集也在今天正式亮相，市集改頭換面以「愛麗絲魔境夢遊仙境」為主題，處處都是網美打卡亮點，入口則新增一個大型的粉色獨角獸貨櫃，市集一隅則打造一處專屬校園青年展售快閃店，首波邀請中壢MIX TEMPO新生代舞團、永平工商廣告設計科、內壢與楊梅高中動漫社學生販售自製的文創藝術商品，預計每月換不同社團進駐。

市府青年事務局指出，青年抬頭節於今天在貨櫃市集拉開序幕之後，31日在興光堡壘青年創藝聚落辦「青年抬頭日」，現場邀高中職與大專院校十大類社團齊聚辦理社團博覽會，還有千人抬頭舞表演、4月7日在中壢銀河廣場舉行「青年抬頭動感派對」，現場為第三屆桃青之星決選，金曲獎樂團茄子蛋將壓軸演出，4月13日將在桃園青年體驗學習園區開幕當天舉行「青年抬頭挑戰營」，開放民眾預約報名，可搶先體驗園區43項繩索高低空設施。

響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號...
響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號於今天在全新改裝的G10貨櫃市集宣布「青年抬頭節」系列活動起跑，市長鄭文燦（中）親自參與。記者張裕珍／攝影
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響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號...
響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號於今天在全新改裝的G10貨櫃市集宣布「青年抬頭節」系列活動起跑，貨櫃市集全區改裝以「愛麗絲魔境夢遊仙境」為主題，入口新增粉色獨角獸貨櫃，相當吸睛。記者張裕珍／攝影
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響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號...
響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號於今天在全新改裝的G10貨櫃市集宣布「青年抬頭節」系列活動起跑，貨櫃市集全區改裝以「愛麗絲魔境夢遊仙境」為主題，入口新增粉色獨角獸貨櫃，相當吸睛。記者張裕珍／攝影
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響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號...
響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號於今天在全新改裝的G10貨櫃市集宣布「青年抬頭節」系列活動起跑，市長鄭文燦親自參與，並配合活動向特製大聲公喊話。記者張裕珍／攝影
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全新改裝的G10貨櫃市集仍保留餐飲貨櫃，提供民眾飲食休憩需求。記者張裕珍／攝影
全新改裝的G10貨櫃市集仍保留餐飲貨櫃，提供民眾飲食休憩需求。記者張裕珍／攝影
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響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號...
響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號於今天在全新改裝的G10貨櫃市集宣布「青年抬頭節」系列活動起跑，貨櫃市集全區改裝以「愛麗絲魔境夢遊仙境」為主題，處處都是打卡亮點。記者張裕珍／攝影
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全新改裝的G10貨櫃市集假日有25攤位進駐。記者張裕珍／攝影
全新改裝的G10貨櫃市集假日有25攤位進駐。記者張裕珍／攝影
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響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號...
響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號於今天在全新改裝的G10貨櫃市集宣布「青年抬頭節」系列活動起跑，貨櫃市集內有一處販售青年創作的快閃店。記者張裕珍／攝影
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響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號...
響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號於今天在全新改裝的G10貨櫃市集宣布「青年抬頭節」系列活動起跑，市長鄭文燦親自參與。記者張裕珍／攝影
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青年事務局長顏蔚慈說，參與者只要配合青年抬頭節主題「SHOW TRUE TITL...
青年事務局長顏蔚慈說，參與者只要配合青年抬頭節主題「SHOW TRUE TITLE」，向特製大聲公喊話「我是青年追夢的推手」，就可獲得活動限定小禮手機支架。記者張裕珍／攝影
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響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號...
響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號於今天在全新改裝的G10貨櫃市集宣布「青年抬頭節」系列活動起跑。記者張裕珍／攝影
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響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號...
響應329青年節，桃園市政府青年事務局以「SHOW TRUE TITLE」為口號於今天在全新改裝的G10貨櫃市集宣布「青年抬頭節」系列活動起跑，貨櫃市集全區改裝以「愛麗絲魔境夢遊仙境」為主題，入口新增粉色獨角獸貨櫃，相當吸睛。記者張裕珍／攝影
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貨櫃市集快閃鄭文燦
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