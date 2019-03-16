關懷愛奇兒 桃園醫院天使心社會福利基金會辦野餐會

2019-03-16 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



家中若有發展遲緩兒童、或特殊需求孩子，往往需要家長更加耗費經費、體力照顧孩子，這些特殊孩子亦被稱為「愛奇兒」，有的家庭因此經濟拖垮，父母照顧期間更經歷失落、挫折與艱辛。長期關懷服務愛奇兒家庭與其手足的「天使心社會福利基金會」每年舉辦愛奇兒日活動，給予其家庭系統支持，調整照顧壓力。

長期服務身障者愛奇兒家庭與手足的「天使心社會福利基金會」，每年3月第3週週六，皆會舉辦一年一度愛奇兒日活動，今年選定和衛生福利部桃園醫院復健部兒童復健治療科、義肢輔具治療科合作，於桃園市陽明公園舉辦「野餐趣」活動，現場聚集上百位愛奇兒家庭，場面十分歡樂。

此外現場有復健科醫師、物理治療師、語言治療師、心理治療師、社工師、義肢裝具師等為有需要的愛奇兒或者愛奇兒的家人，提供健康照護諮詢、線上發展篩檢、溝通構音諮詢、親職教養解惑等。今日接受照護諮詢家庭，現場也得到桃園醫院的照護禮物包。

物理治療師葉采青指出，家中有6歲以下兒童的家庭，要了解孩子發展狀況是否有在年齡範圍內，若有發展遲緩情形，應結合通報系統，讓桃園市府社政、醫療、教育資源等，織起一張綿密網子，照護愛奇兒。