親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台南立委補選／「清流」抗「韓流」 郭國文當選

新北立委補選／三重投票率約4成 綠料穩住民主聖地

關懷愛奇兒 桃園醫院天使心社會福利基金會辦野餐會

2019-03-16 17:03聯合報 記者許政榆╱即時報導

家中若有發展遲緩兒童、或特殊需求孩子，往往需要家長更加耗費經費、體力照顧孩子，這些特殊孩子亦被稱為「愛奇兒」，有的家庭因此經濟拖垮，父母照顧期間更經歷失落、挫折與艱辛。長期關懷服務愛奇兒家庭與其手足的「天使心社會福利基金會」每年舉辦愛奇兒日活動，給予其家庭系統支持，調整照顧壓力。

長期服務身障者愛奇兒家庭與手足的「天使心社會福利基金會」，每年3月第3週週六，皆會舉辦一年一度愛奇兒日活動，今年選定和衛生福利部桃園醫院復健部兒童復健治療科、義肢輔具治療科合作，於桃園市陽明公園舉辦「野餐趣」活動，現場聚集上百位愛奇兒家庭，場面十分歡樂。

此外現場有復健科醫師、物理治療師、語言治療師、心理治療師、社工師、義肢裝具師等為有需要的愛奇兒或者愛奇兒的家人，提供健康照護諮詢、線上發展篩檢、溝通構音諮詢、親職教養解惑等。今日接受照護諮詢家庭，現場也得到桃園醫院的照護禮物包。

物理治療師葉采青指出，家中有6歲以下兒童的家庭，要了解孩子發展狀況是否有在年齡範圍內，若有發展遲緩情形，應結合通報系統，讓桃園市府社政、醫療、教育資源等，織起一張綿密網子，照護愛奇兒。

義肢裝具師林加彬表示，愛奇兒一家人都需要被照護，這次也帶了科技便利工具，線上發展篩檢跟足壓檢測儀，對於辛苦照護愛奇兒的家人，分析足部壓力，給愛奇兒家人、愛奇兒「足」甘心的調整呵護。

關懷愛奇兒，衛生福利部桃園醫院、天使心社會福利基金會今日合辦野餐會，市議員萬美玲...
關懷愛奇兒，衛生福利部桃園醫院、天使心社會福利基金會今日合辦野餐會，市議員萬美玲（右三）到場響應。記者許政榆／攝影
分享
關懷愛奇兒，衛生福利部桃園醫院、天使心社會福利基金會今日合辦野餐會，吸引眾多愛奇...
關懷愛奇兒，衛生福利部桃園醫院、天使心社會福利基金會今日合辦野餐會，吸引眾多愛奇兒家庭參與。記者許政榆／攝影
分享
關懷愛奇兒，衛生福利部桃園醫院、天使心社會福利基金會今日合辦野餐會，此外現場有復...
關懷愛奇兒，衛生福利部桃園醫院、天使心社會福利基金會今日合辦野餐會，此外現場有復健科醫師、物理治療師、語言治療師、心理治療師、社工師、義肢裝具師等提供諮詢。記者許政榆／攝影
分享
關懷愛奇兒，衛生福利部桃園醫院、天使心社會福利基金會今日合辦野餐會，市議員陳美梅...
關懷愛奇兒，衛生福利部桃園醫院、天使心社會福利基金會今日合辦野餐會，市議員陳美梅（左四）到場響應。記者許政榆／攝影
分享
關懷愛奇兒，衛生福利部桃園醫院、天使心社會福利基金會今日合辦野餐會，此外現場有復...
關懷愛奇兒，衛生福利部桃園醫院、天使心社會福利基金會今日合辦野餐會，此外現場有復健科醫師、物理治療師、語言治療師、心理治療師、社工師、義肢裝具師等提供諮詢。記者許政榆／攝影
分享
關懷愛奇兒，衛生福利部桃園醫院、天使心社會福利基金會今日合辦野餐會，市議員余信憲...
關懷愛奇兒，衛生福利部桃園醫院、天使心社會福利基金會今日合辦野餐會，市議員余信憲（左三）到場響應。記者許政榆／攝影
分享

復健義肢
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

數學問題變遊戲 苗栗首辦J.R.M.F.

2019-03-16 16:08

大樂透頭獎1億落湖口 這店3個月開出3次頭獎

2019-03-16 11:33

不怕酸民！林智堅直播闢謠談市政萬人觀看

2019-03-16 12:10

熱心志工助修枝除草 桃園「海岸綠色長城」整頓活化

2019-03-16 16:39

學校園遊會 結合最夯傳說對決電競賽直播

2019-03-16 16:21

兄妹投入寄養家庭 孩子背後都有堪比8點檔的故事

2019-03-16 14:37

好舒壓！漫步新竹十八尖山 吸收芬多精

2019-03-16 12:19

中壢新明市場2樓閒置空閒轉型 供社大教學及藝文展覽

2019-03-16 08:51

台鐵地下化平鎮站區北移200公尺 地方議論

2019-03-16 08:50

桃市提升汙水下水道接管率 推出「三免」政策

2019-03-15 23:31

打掉行道樹花果 專家：髒亂沒了，城市季節性景觀也毀了

2019-03-15 23:21

行道樹設帶狀樹穴 樹根交錯抗強風而不倒

2019-03-15 23:11

落果、臭氣、致過敏 這5種行道樹成壞鄰居

2019-03-15 23:03

桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

2019-03-15 17:05

潮！新竹市東大路機車地下道 吹起簡約設計風

2019-03-15 14:39

快搶！竹市電動機車補助200名 最高達2萬5千元

2019-03-15 14:09

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

清潔隊員撿到17萬 從加密筆電挖出感人故事

2019-03-15 17:33

「台版威尼斯」令人驚豔 正濱漁港這5棟也上色了

2019-03-16 08:06

拓寬台中文華路 逢甲大學無償捐市價逾4億校地

2019-03-15 23:37

大樂透頭獎1億落湖口 這店3個月開出3次頭獎

2019-03-16 11:33

北市大巨蛋徹夜移樹 網路有直播

2019-03-15 23:28

窮人醫院院長因患者一句話 為身心障礙患者蓋家圓夢

2019-03-16 10:26

影╱把農民裝肖維！鳳梨盛產官員不來農民怒斥

2019-03-16 15:04

全車貨品賣光也不夠本 宜蘭這超市還是願意貨進偏鄉

2019-03-16 12:49

大巨蛋傳今晚移樹 北市府證實：今晚有在準備

2019-03-15 18:25

淘汰二行程機車、新購電動機車 可享高額補助

2019-03-16 11:37

台鐵地下化平鎮站區北移200公尺 地方議論

2019-03-16 08:50

韓國瑜為高雄拚經濟 百貨公司下重本跟進

2019-03-15 20:57

台糖嘉義建牡蠣殼加工廠 地方不滿、建議都有

2019-03-15 19:56

落果、臭氣、致過敏 這5種行道樹成壞鄰居

2019-03-15 23:03

「軍愛民」傳統不能停 海陸驍龍變免費農工

2019-03-15 18:07

44年歷史高市大順陸橋今拆除 交通受影響約1個月

2019-03-16 11:34

高市府：韓國瑜17日與郭台銘同台

2019-03-16 03:44

新北這個地下停車場很智慧 幫你找車還可手機繳費

2019-03-16 08:06

不怕酸民！林智堅直播闢謠談市政萬人觀看

2019-03-16 12:10

彰化縣第三件禽流感疫情 防疫人員撲殺土雞1萬多隻

2019-03-15 19:45

美國這個城市很哈台灣珍珠奶茶 飛萬里到宜蘭市交流

2019-03-15 18:51

獨居嬤房燒了義工團來重建 「沒想到他們真的來了」

2019-03-16 11:38

誤會大了！公文這句話 鳳梨農誤會官員不出席沒誠意

2019-03-16 16:42

告別蚊子園區 宜蘭竹科再增上億元投資案

2019-03-16 08:51

找路的「低頭族」 北車地下街「地」圖增60處

2019-03-15 23:32

台東布農族射耳祭 武陵部落首場開跑

2019-03-16 12:04

蔡總統台中參訪 照例維安交管

2019-03-15 23:45

兄妹投入寄養家庭 孩子背後都有堪比8點檔的故事

2019-03-16 14:37

林姿妙化身村姑插秧 宣布綠博開幕日免費

2019-03-16 11:49

企業捐雞翅 林口區長親料理嘉惠長輩

2019-03-15 19:44

高雄三民區20日停水22小時 影響8800戶用水

2019-03-15 18:13

麻豆文旦正值柚花飄香 來多條「花見小路」浪漫賞花

2019-03-16 14:08

好舒壓！漫步新竹十八尖山 吸收芬多精

2019-03-16 12:19

現在還能賞花燈！迷你版台灣燈會今晚登場

2019-03-15 20:20

賀一航罹大腸癌8年沒回診 醫師：他很幸運

2019-03-16 16:21

雲林縣「保水」作戰 省水減汙多管齊下

2019-03-16 13:12

打掉行道樹花果 專家：髒亂沒了，城市季節性景觀也毀了

2019-03-15 23:21

挑戰現任費鴻泰 王鴻薇坦言：是艱困選區

2019-03-16 13:55

陸戰隊助收洋蔥 省下千萬工資

2019-03-15 23:13

台南新景點 日本兼六園為藍圖打造台灣珊瑚苑

2019-03-16 15:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top