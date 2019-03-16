熱心志工助修枝除草 桃園「海岸綠色長城」整頓活化

2019-03-16 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市新屋永安漁港好客莊園旁的保安林，素有「海岸綠色長城」美稱，桃園市海岸管理處與林務局新竹林管處號召社區居民組成志工隊，今天一同參與好客莊園保安林環境營造啟動儀式，現場由林管處協助示範，指導社區志工進入保安林內修枝除草，希望透過公私合力，讓保安林在原有的功能外，能進一步發展成為具有生態觀光及環境教育功能的海岸後花園。

好客莊園現址最早是軍方的海防基地，由於十餘年前海巡署成立接管海防工作，原有建築閒置廢棄多年，在桃園市政府向軍方爭取下，獲得同意移撥使用，近年斥資1300萬元將廢棄軍營改建為好客莊園，活化打造鐵馬驛站，市府也目標在不影響防護功能的前提下，將進一步向新竹林管處承租土地，將好客莊園旁的保安林重新整理，規畫為可供親子同遊的後花園。

市府海岸管理處為活化保安林，經與林管處協商後，今天舉行保安林環境營造啟動儀式，新屋區有24名熱心里民自發組成志工隊，自行攜帶修剪工具、穿戴安全裝備，分兩組進入保安林內修枝除草整理環境，另也出動空拍機，希望透過影像讓民眾從不同角度認識保安林地。

市府環保局長呂理德、林務局新竹林區管理處主任黃森霖、海岸管理工程處長林立昌、新屋區中隊長葉劉順貴、永興里長葉國傑、永安里長郭先彰、牽罟灣海岸巡護隊長彭永涼、笨港社區海岸巡護隊長楊詠清、海客休閒農業發展協會黃裕聖里事長等人都參與，新屋居民也認同公私合力維護保安林環境是好事，若保安林要維護得好，才能吸引更多遊客來觀光。