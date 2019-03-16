親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台南立委補選／拉鋸戰！謝龍介郭國文票數互領先

新北立委補選／余天持續領先 支持者聚集總部爆歡呼

學校園遊會 結合最夯傳說對決電競賽直播

2019-03-16 16:21聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市龍潭區私立方曙商工，今天熱鬧舉行家庭教育日，親師座談結合各科園遊會美食攤位義賣外，也加入電競元素，舉辦擬實境產業XR學程人才培育及電競專班電競體驗，同時直播最夯「傳說對決」校園電競賽，讓家長了解校方接軌電競產業鏈結，及產學合作3+4計畫內容。

方曙商工校長馮愛琴表示，電競比賽除了參賽選手外，還有場館場務管理、企劃行銷、賽事執行、實況及轉播等專業人員，電競比賽也將帶來電腦硬體升級、CPU、記憶體、顯示卡，特殊使用搖桿、高階螢幕、電競用鍵盤、電競音響等硬體需求，相關電腦硬體設備，可被當作運動器材來看待。

為了讓教育能跟上電競產業發展，方曙商工不落人後，今天在傳統校園園遊會加入電競元素，與「競及學院」合作主辦，時下最夯「傳說對決」電競賽事，舉辦賽事活動，藉由參與活動進行及旁觀學習與問題提問，讓學生擁有實務操作與觀察機會，提高年輕學子對電競產業的認識與投入熱情。

方曙商工「傳說對決」賽事，桃園市政府青年事務局副局長涂淳惠也到校給予學生勉勵，市政府體育局贊助獎品，除高中職學生參與，也邀請國中學生，以職業試探角度，讓國中學生體驗現有娛樂產業科系，及遊戲直播與後台伺服器規劃流程，提高學生對於新興科技的興趣，並釐清學生對於手機電競遊戲的錯誤印象。

校長馮愛琴表示，方曙商工長期推動產學攜3+4計畫，結合國立台北商業大學，宏達電子 (hTC)，合晶半導體，台灣電軟等產業，以課程導向為出發，多媒體設計人才學程、電競產業組織人才學程、虛擬實境產業 (XR)學程為主要實施方向，搭配方曙商工資訊科，特色招生「VR電競專班」，培養學生帶著走的競爭能力。

桃園市龍潭區私立方曙商工，今舉行家庭教育日園遊會，並加入電競元素，直播最夯「傳說...
桃園市龍潭區私立方曙商工，今舉行家庭教育日園遊會，並加入電競元素，直播最夯「傳說對決」校園電競賽及進行XR產業人才培育講座。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市龍潭區私立方曙商工，今舉行家庭教育日園遊會，並加入電競元素，直播最夯「傳說...
桃園市龍潭區私立方曙商工，今舉行家庭教育日園遊會，並加入電競元素，直播最夯「傳說對決」校園電競賽。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市龍潭區私立方曙商工，今舉行家庭教育日園遊會，並加入電競元素，直播最夯「傳說...
桃園市龍潭區私立方曙商工，今舉行家庭教育日園遊會，並加入電競元素，直播最夯「傳說對決」校園電競賽。記者張弘昌／攝影
分享

義賣半導體
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

數學問題變遊戲 苗栗首辦J.R.M.F.

2019-03-16 16:08

大樂透頭獎1億落湖口 這店3個月開出3次頭獎

2019-03-16 11:33

不怕酸民！林智堅直播闢謠談市政萬人觀看

2019-03-16 12:10

熱心志工助修枝除草 桃園「海岸綠色長城」整頓活化

2019-03-16 16:39

兄妹投入寄養家庭 孩子背後都有堪比8點檔的故事

2019-03-16 14:37

好舒壓！漫步新竹十八尖山 吸收芬多精

2019-03-16 12:19

中壢新明市場2樓閒置空閒轉型 供社大教學及藝文展覽

2019-03-16 08:51

台鐵地下化平鎮站區北移200公尺 地方議論

2019-03-16 08:50

桃市提升汙水下水道接管率 推出「三免」政策

2019-03-15 23:31

打掉行道樹花果 專家：髒亂沒了，城市季節性景觀也毀了

2019-03-15 23:21

行道樹設帶狀樹穴 樹根交錯抗強風而不倒

2019-03-15 23:11

落果、臭氣、致過敏 這5種行道樹成壞鄰居

2019-03-15 23:03

桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

2019-03-15 17:05

潮！新竹市東大路機車地下道 吹起簡約設計風

2019-03-15 14:39

快搶！竹市電動機車補助200名 最高達2萬5千元

2019-03-15 14:09

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

清潔隊員撿到17萬 從加密筆電挖出感人故事

2019-03-15 17:33

桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

2019-03-15 17:05

「台版威尼斯」令人驚豔 正濱漁港這5棟也上色了

2019-03-16 08:06

拓寬台中文華路 逢甲大學無償捐市價逾4億校地

2019-03-15 23:37

北市大巨蛋徹夜移樹 網路有直播

2019-03-15 23:28

大樂透頭獎1億落湖口 這店3個月開出3次頭獎

2019-03-16 11:33

窮人醫院院長因患者一句話 為身心障礙患者蓋家圓夢

2019-03-16 10:26

全車貨品賣光也不夠本 宜蘭這超市還是願意貨進偏鄉

2019-03-16 12:49

影╱把農民裝肖維！鳳梨盛產官員不來農民怒斥

2019-03-16 15:04

大巨蛋傳今晚移樹 北市府證實：今晚有在準備

2019-03-15 18:25

淘汰二行程機車、新購電動機車 可享高額補助

2019-03-16 11:37

民雄樂齡運動館明年3月完工 要讓在地人更幸福

2019-03-15 17:11

韓國瑜為高雄拚經濟 百貨公司下重本跟進

2019-03-15 20:57

台鐵地下化平鎮站區北移200公尺 地方議論

2019-03-16 08:50

台糖嘉義建牡蠣殼加工廠 地方不滿、建議都有

2019-03-15 19:56

落果、臭氣、致過敏 這5種行道樹成壞鄰居

2019-03-15 23:03

「軍愛民」傳統不能停 海陸驍龍變免費農工

2019-03-15 18:07

44年歷史高市大順陸橋今拆除 交通受影響約1個月

2019-03-16 11:34

高市府：韓國瑜17日與郭台銘同台

2019-03-16 03:44

北市新工處長升工務局長 職缺由公園處長接任

2019-03-15 17:00

新北這個地下停車場很智慧 幫你找車還可手機繳費

2019-03-16 08:06

彰化縣第三件禽流感疫情 防疫人員撲殺土雞1萬多隻

2019-03-15 19:45

不怕酸民！林智堅直播闢謠談市政萬人觀看

2019-03-16 12:10

美國這個城市很哈台灣珍珠奶茶 飛萬里到宜蘭市交流

2019-03-15 18:51

獨居嬤房燒了義工團來重建 「沒想到他們真的來了」

2019-03-16 11:38

告別蚊子園區 宜蘭竹科再增上億元投資案

2019-03-16 08:51

找路的「低頭族」 北車地下街「地」圖增60處

2019-03-15 23:32

台東布農族射耳祭 武陵部落首場開跑

2019-03-16 12:04

蔡總統台中參訪 照例維安交管

2019-03-15 23:45

企業捐雞翅 林口區長親料理嘉惠長輩

2019-03-15 19:44

兄妹投入寄養家庭 孩子背後都有堪比8點檔的故事

2019-03-16 14:37

高雄三民區20日停水22小時 影響8800戶用水

2019-03-15 18:13

林姿妙化身村姑插秧 宣布綠博開幕日免費

2019-03-16 11:49

現在還能賞花燈！迷你版台灣燈會今晚登場

2019-03-15 20:20

好舒壓！漫步新竹十八尖山 吸收芬多精

2019-03-16 12:19

打掉行道樹花果 專家：髒亂沒了，城市季節性景觀也毀了

2019-03-15 23:21

雲林縣「保水」作戰 省水減汙多管齊下

2019-03-16 13:12

挑戰現任費鴻泰 王鴻薇坦言：是艱困選區

2019-03-16 13:55

陸戰隊助收洋蔥 省下千萬工資

2019-03-15 23:13

提升新北救災能量 巨輪捐贈新北消防後勤車

2019-03-15 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top