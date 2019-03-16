學校園遊會 結合最夯傳說對決電競賽直播

2019-03-16 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭區私立方曙商工，今天熱鬧舉行家庭教育日，親師座談結合各科園遊會美食攤位義賣外，也加入電競元素，舉辦擬實境產業XR學程人才培育及電競專班電競體驗，同時直播最夯「傳說對決」校園電競賽，讓家長了解校方接軌電競產業鏈結，及產學合作3+4計畫內容。

方曙商工校長馮愛琴表示，電競比賽除了參賽選手外，還有場館場務管理、企劃行銷、賽事執行、實況及轉播等專業人員，電競比賽也將帶來電腦硬體升級、CPU、記憶體、顯示卡，特殊使用搖桿、高階螢幕、電競用鍵盤、電競音響等硬體需求，相關電腦硬體設備，可被當作運動器材來看待。

為了讓教育能跟上電競產業發展，方曙商工不落人後，今天在傳統校園園遊會加入電競元素，與「競及學院」合作主辦，時下最夯「傳說對決」電競賽事，舉辦賽事活動，藉由參與活動進行及旁觀學習與問題提問，讓學生擁有實務操作與觀察機會，提高年輕學子對電競產業的認識與投入熱情。

方曙商工「傳說對決」賽事，桃園市政府青年事務局副局長涂淳惠也到校給予學生勉勵，市政府體育局贊助獎品，除高中職學生參與，也邀請國中學生，以職業試探角度，讓國中學生體驗現有娛樂產業科系，及遊戲直播與後台伺服器規劃流程，提高學生對於新興科技的興趣，並釐清學生對於手機電競遊戲的錯誤印象。