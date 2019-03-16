數學問題變遊戲 苗栗首辦J.R.M.F.

2019-03-16 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣第一次舉辦的「茱莉亞羅賓遜數學嘉年華」上午在新港國中小學熱鬧登場，縣內各國小高年級共35隊參加，學生藉由團隊合作及遊戲化的套裝教具，分組以數學思考、邏輯挑戰決問題，參加學生個個顯得興致勃勃。

苗栗縣教育處指出，茱莉亞羅賓遜數學嘉年華(Julia Robinson Mathematics Festival簡稱J.R.M.F.）活動進行方式結合闖關遊戲與數學桌遊，每種遊戲都包含一些數學概念，參與學生完成一項，就可挑戰下一項遊戲；學生分組後，由各自的桌長帶領，透過遊戲化及動手操作，了解不同主題的數學概念。

福星國小承辦這次數學嘉年華，借用新港國中小場地舉辦，苗栗副縣長鄧桂菊、教育處長徐永鴻、財團法人九九文教基金會董事長何焱銘等人都到場。

巫明璋表示，這次活動原本限定120人參加，結果反應熱絡，參加者超量到158人，活動安排每4人一組動手操作，另有一名甄選出的高中生擔任桌長，帶領學童挑戰4個不同數學主題。