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兄妹投入寄養家庭 孩子背後都有堪比8點檔的故事

2019-03-16 14:37聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹家扶中心與新竹縣市政府，今天在新竹縣政府共同舉辦新竹縣市寄養家庭授證典禮及寄養家庭座談會，今年有4戶完成訓練與審查合格，特別的是其中有一對兄妹是受到親戚影響決定投入。有鑑於寄養家庭數量逐年減少，新竹家扶中心盼更多家庭加入，一起「打開家門，讓愛住進來」。

新竹縣市今年有4戶寄養家庭完成訓練與審查合格，特別的是其中有一對兄妹翁林敬(左二...
新竹縣市今年有4戶寄養家庭完成訓練與審查合格，特別的是其中有一對兄妹翁林敬(左二)、翁百瑩(左三)是受到親戚影響決定投入。記者陳斯穎／攝影
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新竹家扶中心主任沈俊賢表示，去年尚有52戶審查合格的寄養家庭，但僅一年就有11戶陸續因年紀或家庭因素退出服務，但今年卻僅增加4戶，招募寄養家庭的速度不敵寄養家庭流失的速度。且目前寄養家庭平均7戶就有一戶是60歲以上寄養家庭，寄養父母受到健康、體力等限制，漸漸會停止照顧服務。

今年新進寄養家庭，其中有2戶分別是翁林敬、翁百瑩兄妹，翁林敬說，因表哥和阿姨在基隆擔任寄養家庭，每年家族母姊會時都會見到他們帶寄養的孩子一起出席；妹妹翁百瑩則育有3個子女，因就讀國小的小兒子「想要當哥哥」，再加上親戚會分享加入寄養家庭的心得，且她本身也很愛孩子，覺得相當有意義而決定投入。

而已投入寄養家庭行列17年的陳月雲，照顧過近20個孩子，她說當初會萌生加入寄養家庭的念頭是因為自己在921大地震那一年懷上小女兒，在電視上看到非常多無家可歸的孩子十分心疼，在女兒滿周歲時便加入寄養家庭行列。

陳月雲表示，她原本從事幼教，照顧孩子對她來說不困難，有趣的是，她早期照顧的孩子大多都是0到3歲，所以她的小女兒從小就是「抱真人娃娃」長大的。且她照顧過不少發展遲緩的孩子，也影響小女兒填寫大學志願，希望未來能成為職能治療師，用專業幫助更多孩子。

擔任寄養家庭不僅是付出，也變成自己「生命的養份」，陳月雲說，她遇過各式各樣的孩子，有的孩子很愛吃、不會笑，那是在原生家庭被餓怕了；每天半夜哭醒的寶寶，因為一出生就從2樓被丟到防火巷，缺乏安全感，很多人只覺得孩子奇怪不好帶，但「寄養家庭的孩子背後都有堪比8點檔的故事」。

她也提到這17年來，曾經數度想放棄，照顧孩子的辛苦、相處久而有感情，在與孩子離別時總是非常不捨，但在家人支持與鼓勵下，她還是堅持繼續為那些需要幫助的孩子提供一個「家」。

沈俊賢說，新竹地區目前僅有47戶寄養家庭，以照顧國小以下幼童為主，期望在孩子小時培養他們「家庭」的概念，在穩定的環境中成長。目前中央也有補助相關經費，包含提供寄養家庭健康檢查、喘息服務等，期望吸引年輕家庭投入這個行列，諮詢電話為03-5678585轉寄養組，或參考新竹家扶官網。

寄養家庭新竹921大地震
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