好舒壓！漫步新竹十八尖山 吸收芬多精

2019-03-16 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



十八尖山是市民最愛運動休閒的地點，鄰近市區又有豐富自然的林相、平緩舒適的步道，不管春夏秋冬都是極佳的散步地點。記者郭宣彣／攝影 分享 facebook

2019賞花季拜訪春天健行趣活動，今在十八尖山與高峰植物園展開，吸引逾3千民眾參加，除欣賞十八尖山沿途百花盛開美景外，城市行銷處處長顏章聖表示，特安排高峰植物園定點導覽，讓大家體驗原始森林的自然環境，認識綠色圖書館。

顏章聖表示，新竹公園再生跨域亮點計畫工程已完成大部分，將可串連舊城區、十八尖山等景點成為新竹市重要觀光軸線。十八尖山是市民最愛運動休閒的地點，鄰近市區又有豐富自然的林相、平緩舒適的步道，不管春夏秋冬都是極佳的散步地點。每當春暖花開之際，沿途可欣賞盛開杜鵑花、茶梅、南美朱槿等不同花卉盛開的美景。

今天特別安排闖關活動，市民邊玩邊欣賞山間美景，同時呼吸芬多精。沿途另有吉他彈唱、薩克斯風、電子琴彈唱等街頭藝人的音樂表演，要讓民眾在美景、音樂中盡情的玩耍。

另外，高峰植物園是隱藏在市區中「綠色圖書館」，在此「吸收芬多精，駐足聽鳥鳴，閱讀森林賞溫室」堪稱三寶；植物園原始綠葉成蔭的森林環境，是都市叢林中難得的綠色淨土。植物園內導覽牌、方向指標牌、植栽解說牌市府已重新製作與更新，廁所及木棧道等設施也整修過，民眾不妨抽空走走。

顏章聖表示，今年健行趣在十八尖山設計闖關活動，闖關內容花樣百出，有體能王、地景知識大考驗、積木拼圖等關卡。配合植樹節，安排闖一關能換1株樹苗，為這地球添一分綠意；另闖過三關就能抽新竹市當地早餐店美食如欣園早點、水哥養生等元氣好禮。