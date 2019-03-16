親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「她是不折不扣的韓粉」苦苓揭黃光芹請辭因這2字

好舒壓！漫步新竹十八尖山 吸收芬多精

2019-03-16 12:19聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

十八尖山是市民最愛運動休閒的地點，鄰近市區又有豐富自然的林相、平緩舒適的步道，不...
十八尖山是市民最愛運動休閒的地點，鄰近市區又有豐富自然的林相、平緩舒適的步道，不管春夏秋冬都是極佳的散步地點。記者郭宣彣／攝影
分享

2019賞花季拜訪春天健行趣活動，今在十八尖山與高峰植物園展開，吸引逾3千民眾參加，除欣賞十八尖山沿途百花盛開美景外，城市行銷處處長顏章聖表示，特安排高峰植物園定點導覽，讓大家體驗原始森林的自然環境，認識綠色圖書館

顏章聖表示，新竹公園再生跨域亮點計畫工程已完成大部分，將可串連舊城區、十八尖山等景點成為新竹市重要觀光軸線。十八尖山是市民最愛運動休閒的地點，鄰近市區又有豐富自然的林相、平緩舒適的步道，不管春夏秋冬都是極佳的散步地點。每當春暖花開之際，沿途可欣賞盛開杜鵑花、茶梅、南美朱槿等不同花卉盛開的美景。

今天特別安排闖關活動，市民邊玩邊欣賞山間美景，同時呼吸芬多精。沿途另有吉他彈唱、薩克斯風、電子琴彈唱等街頭藝人的音樂表演，要讓民眾在美景、音樂中盡情的玩耍。

另外，高峰植物園是隱藏在市區中「綠色圖書館」，在此「吸收芬多精，駐足聽鳥鳴，閱讀森林賞溫室」堪稱三寶；植物園原始綠葉成蔭的森林環境，是都市叢林中難得的綠色淨土。植物園內導覽牌、方向指標牌、植栽解說牌市府已重新製作與更新，廁所及木棧道等設施也整修過，民眾不妨抽空走走。

顏章聖表示，今年健行趣在十八尖山設計闖關活動，闖關內容花樣百出，有體能王、地景知識大考驗、積木拼圖等關卡。配合植樹節，安排闖一關能換1株樹苗，為這地球添一分綠意；另闖過三關就能抽新竹市當地早餐店美食如欣園早點、水哥養生等元氣好禮。

顏章聖說，同時安排高峰植物園5處定點導覽及2梯次移動式導覽，帶民眾一起走進自然林蔭小徑中享受豐富的自然綠色圖書館，細細品味園內珍寶，透過「2019新竹市賞花季」拜訪春天活動，串連公園ABC-新竹公園、十八尖山到高峰植物園，希望透過具美學的公共建設，加上優質的藝文活動，讓大家感受到城市的改變與美好。

十八尖山是市民最愛運動休閒的地點，鄰近市區又有豐富自然的林相、平緩舒適的步道，不...
十八尖山是市民最愛運動休閒的地點，鄰近市區又有豐富自然的林相、平緩舒適的步道，不管春夏秋冬都是極佳的散步地點。記者郭宣彣／攝影
分享
2019賞花季拜訪春天健行趣活動，民眾行前暖身。記者郭宣彣／攝影
2019賞花季拜訪春天健行趣活動，民眾行前暖身。記者郭宣彣／攝影
分享

十八尖山新竹圖書館
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

大樂透頭獎1億落湖口 這店3個月開出3次頭獎

2019-03-16 11:33

不怕酸民！林智堅直播闢謠談市政萬人觀看

2019-03-16 12:10

中壢新明市場2樓閒置空閒轉型 供社大教學及藝文展覽

2019-03-16 08:51

台鐵地下化平鎮站區北移200公尺 地方議論

2019-03-16 08:50

桃市提升汙水下水道接管率 推出「三免」政策

2019-03-15 23:31

打掉行道樹花果 專家：髒亂沒了，城市季節性景觀也毀了

2019-03-15 23:21

行道樹設帶狀樹穴 樹根交錯抗強風而不倒

2019-03-15 23:11

落果、臭氣、致過敏 這5種行道樹成壞鄰居

2019-03-15 23:03

桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

2019-03-15 17:05

潮！新竹市東大路機車地下道 吹起簡約設計風

2019-03-15 14:39

快搶！竹市電動機車補助200名 最高達2萬5千元

2019-03-15 14:09

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

清潔隊員撿到17萬 從加密筆電挖出感人故事

2019-03-15 17:33

彰化又少一個百貨商場！ 彰化百貨三民店18日收攤

2019-03-15 14:10

通化街青島豆漿店將熄燈！一甲子口碑挺不過漲2萬租金

2019-03-15 14:27

桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

2019-03-15 17:05

影／廟會像默劇不放炮不打鼓 卻被稱讚是史上最精彩

2019-03-15 14:07

潮！新竹市東大路機車地下道 吹起簡約設計風

2019-03-15 14:39

台灣德亞瑪雲林廠區落成 創造60個在地工作機會

2019-03-15 13:43

睽違2千多個日子 太魯閣知名景點九曲洞將重現

2019-03-15 10:55

「台版威尼斯」令人驚豔 正濱漁港這5棟也上色了

2019-03-16 08:06

快搶！竹市電動機車補助200名 最高達2萬5千元

2019-03-15 14:09

北市大巨蛋徹夜移樹 網路有直播

2019-03-15 23:28

新北深澳鐵道自行車宣傳片 獲日本影展主席特別獎

2019-03-15 15:42

大巨蛋傳今晚移樹 北市府證實：今晚有在準備

2019-03-15 18:25

宜蘭國民運動中心球場變賣場 縣府限期改善

2019-03-15 13:18

拓寬台中文華路 逢甲大學無償捐市價逾4億校地

2019-03-15 23:37

民雄樂齡運動館明年3月完工 要讓在地人更幸福

2019-03-15 17:11

刮刮樂被偷…夜市阿公怒槌自己 網友不捨：用捧場讓他回本

2019-03-15 15:10

韓國瑜為高雄拚經濟 百貨公司下重本跟進

2019-03-15 20:57

台糖嘉義建牡蠣殼加工廠 地方不滿、建議都有

2019-03-15 19:56

「軍愛民」傳統不能停 海陸驍龍變免費農工

2019-03-15 18:07

落果、臭氣、致過敏 這5種行道樹成壞鄰居

2019-03-15 23:03

北市新工處長升工務局長 職缺由公園處長接任

2019-03-15 17:00

高市府：韓國瑜17日與郭台銘同台

2019-03-16 03:44

窮人醫院院長因患者一句話 為身心障礙患者蓋家圓夢

2019-03-16 10:26

新北這個地下停車場很智慧 幫你找車還可手機繳費

2019-03-16 08:06

彰化縣第三件禽流感疫情 防疫人員撲殺土雞1萬多隻

2019-03-15 19:45

美國這個城市很哈台灣珍珠奶茶 飛萬里到宜蘭市交流

2019-03-15 18:51

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

癮君子注意！高雄公車計程車候車亭禁菸4月1日取締

2019-03-15 12:49

台鐵地下化平鎮站區北移200公尺 地方議論

2019-03-16 08:50

雲林6鄉鎮將優先推動地方創生 縣府專案辦公室掛牌

2019-03-15 13:44

找路的「低頭族」 北車地下街「地」圖增60處

2019-03-15 23:32

告別蚊子園區 宜蘭竹科再增上億元投資案

2019-03-16 08:51

夜市路窄有礙消防安全 逢甲大學捐地拓寬

2019-03-15 14:09

企業捐雞翅 林口區長親料理嘉惠長輩

2019-03-15 19:44

台北春季結婚購物節登場 柯文哲：產值上看40億

2019-03-15 13:26

現在還能賞花燈！迷你版台灣燈會今晚登場

2019-03-15 20:20

高雄三民區20日停水22小時 影響8800戶用水

2019-03-15 18:13

提升新北救災能量 巨輪捐贈新北消防後勤車

2019-03-15 17:07

淘汰二行程機車、新購電動機車 可享高額補助

2019-03-16 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top