不怕酸民！林智堅直播闢謠談市政萬人觀看

2019-03-16 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市長林智堅昨日與各局處首長挑燈夜戰討論市政，他被幕僚團隊小編突襲首長加班開直播，也趁此機會與網民面對面專案報告，意外引起市民熱烈提問，成為一場「線上人民議會」，搭上近期政治人物直播談政策熱潮，吸引逾萬人觀看。

下周三，新竹市議會召開臨時會專案，林智堅昨臉書上，首先爭對近日網路熱議的新竹市立體育場看台拆除改造計畫，邀請相關局處長一起直播說明。

林智堅說，他在體育場週邊長大，記得過去都只有大型賽事開放，大面積的圍牆阻隔了市民的進入，新竹市立體育場啟用已經50年，老舊漏水，結構與耐震度都不足，對比新竹公園大規模改造翻新，更顯突兀，要進行改造，將朝以植栽打造綠色自然環境的開放式運動場。

網民也提問，新竹公園規畫。對此，林智堅說，新竹公園與體育場是一整個完整計畫，麗池園林、風livehouse等與動物園工程陸續完工，其中兒童探索園區更將有全市最長的沙坑，市民廣場則將連通田徑場，成為整體通透的開放空間。

有網路謠言，體育場工程將使假日花市消失，林智堅說，「不要擔心。」產發處長吳甲天表示，未來會規畫專屬的觀光市集廊帶，將假日花市攤販全部集中一處，設計油水分離的汙水排放，讓整體環境更美觀，遊客不需擠在狹小的走道，空間會與開放的新竹公園與體育場結合，更增加遊客觀光的方便性與舒適性。

林智堅說，現有體育場嚴重滲水，鋼筋裸露，每年編列大筆預算維護，但修不勝修，因此，透過直播先向網友說明，這個計畫得到中央前瞻計畫的支持，市府會做好配套，決不會讓市民權益受損，希望能藉此讓以訛傳訛謠言停下來。

網友質疑「看台拆除後會影響日後申辦國際或國內大型賽事」。對此，城銷處長顏章聖表示，國際級田徑場的認證是指跑道的專業性，並不包含看台，他還舉台東縣、新北市等其他縣市的體育場，同樣沒有圍牆看台阻隔，能舉辦國內大型賽事，未來田徑場會有草坡看台，預計能容納3千人左右。