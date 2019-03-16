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中壢新明市場2樓閒置空閒轉型 供社大教學及藝文展覽

2019-03-16 08:51聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市中壢區新明公有零售市場，市府進行內部空間修繕活化，昨市長鄭文燦（左）主持研...
桃園市中壢區新明公有零售市場，市府進行內部空間修繕活化，昨市長鄭文燦（左）主持研商會，決定2樓攤位區空間，供中壢社區大學增設教室及藝文展覽空間。記者張弘昌／攝影
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桃園市中壢區新明公有零售市場，市府整修老舊建築外觀，進行內部空間修繕活化，昨決定...
桃園市中壢區新明公有零售市場，市府整修老舊建築外觀，進行內部空間修繕活化，昨決定2樓攤位區空間，供中壢社區大學增設教室及藝文展覽空間，同時開放社區里民使用，提高使用率。記者張弘昌／攝影
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桃園中壢新明市場大樓閒置，市府整修改造後，4、5樓做青年局青創基地，1、2樓市場攤販區做市場用途，但2樓攤販承租使用意願不高。昨市長鄭文燦主持研商會議，決定增建隔間及照明等設施後，供中壢社區大學作教學及藝文展覽用途使用。

28年歷史的中壢區新明公有零售市場，市場空間老舊，歷經改建活化，地下2層、地上7樓，目前4、5及6、7樓，委由桃園市青年事務局活化為青創基地等用途。3樓設置托嬰及日照中心，4樓設南區身障職業服務據點，1、2樓攤販商場仍做市場營運使用，由經發局著手活化。

為提升新明市場1、2樓營運，經發局進行市場地板及水電等硬體修繕，為活化承租率不高的2樓攤位區，調整加大攤位面積，並增加排水設施，因民眾消費習慣及攤位面積較小等原因，辦理招租3次，攤商進駐意願不高，出租率不如預期。

目前青年局在4、5樓空間，除設青創團體共同辦公室，5樓也設12 間AI人工智慧及智慧機器人產業辦公室，打造成為AI人工智慧及智慧機器人創業基地，去年上半年已營運使用。

經發局將2樓市場空間，朝藝文教學場域規劃活化，昨天市長鄭文燦主持研商會議，決定將閒置空間加以隔間及加強燈光照明等設備，規劃作社區大學教學使用。

未來規劃設語言、舞蹈教室及表演、展覽空間，後續得開設課程、成果展演、發表講座等，同時把教室開放供里民舉辦聚會活動使用，預計2樓空間每月約可增加1500至2000人次使用，活化原空間並帶動市場消費。

桃園市中壢區新明公有零售市場，市府整修老舊建築外觀，進行內部空間修繕活化，昨決定...
桃園市中壢區新明公有零售市場，市府整修老舊建築外觀，進行內部空間修繕活化，昨決定2樓攤位區空間，供中壢社區大學增設教室及藝文展覽空間，同時開放社區里民使用，提高使用率。記者張弘昌／攝影
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