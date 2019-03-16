親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

紐西蘭大屠殺槍手 出庭受審面無表情

台鐵地下化平鎮站區北移200公尺 地方議論

2019-03-16 08:50聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園鐵路地下化平鎮車站預定地，台鐵以隧道坡度太大、行車安全，計畫將站區北移650公尺，改為一般通勤站，引起地方議論。立法委員呂玉玲昨會勘表示，捨棄大車站改為小站，不符地方長遠期待，已要求相關單位開說明會溝通。

桃園市政府捷運工程局表示，最快今年10月行政院才會核定綜合規畫案，站區北移到環南路北側，鄰近有台鐵用地，可規畫地下化平鎮站，且是一般車站，不是簡易通勤站。地方有疑慮會請交通部鐵道局開說明會，詳細計畫內容，以行政院核定的為準。

立法委員呂玉玲昨天到平鎮車站預定地勘查。位在平鎮站區範圍東周鋼鐵廠總經理翁昌吉，拿出10多年報章媒體報導表示，平鎮有鐵路經過，卻沒有火車站，地方爭取增設車站時，鋼鐵廠樂意遷廠配合，廠區有9公頃，鄰近農業區有30公頃腹地，新站區若順利開發，可望成為平鎮區新都心。

呂玉玲表示，106年台鐵都會區捷運化桃園段地下化可行性研究報告，明載平鎮車站預定地及路段，地下化隧道最大縱坡度符合規定，最近綜合規畫報告，卻以隧道坡度太大，行車安全考量，將站區北移650公尺到環南路一帶。北移站區住宅大樓林立，開發腹地有限，原本新設平鎮火車站計畫，將縮水建簡易設施的通勤車站。

此外，鐵路地下化南出口處，施工會阻斷廣仁里交通要道新光路，形成交通黑暗期，且地下化沒有穿越台66線快速道路，只差數百公尺遠，還有2處車流量大的鐵路平交道未消弭，未有效發揮鐵路地下化的都區縫合功能。

呂玉玲表示，平鎮站區北移650公尺，卡在地下化是隧道或引道的坡度大小，如果把地下化出口端往南移到埔心站或挖深，可解決隧道坡度問題，同時維持在腹地廣闊的農業區設平鎮新車站，對行車安全及地方發展都有利。交通部鐵道局在完成綜合劃案前，一定要召開公聽會或說明會，取得地方共識。

對此，桃園市政府捷運工程局主秘林義昌表示，台鐵在規畫期間，曾修改隧道坡度限制，鐵路地下化工程平鎮站區，有一段緊貼老街溪河道，需河堤共構進行地下化工程。若要挖深隧道，必需再往南延伸出口位置，保守估計工程經費要增加100多億元，且地下化往南延伸，還有鐵道兩旁住家，遷移補償及土地徵收問題要克服。

桃園鐵路地下化工程，原訂在平鎮區東周鋼鐵廠一帶新設平鎮火車站，廠區9公頃可配合遷...
桃園鐵路地下化工程，原訂在平鎮區東周鋼鐵廠一帶新設平鎮火車站，廠區9公頃可配合遷廠，連同鄰近30公頃農業區開發，現站區卻北移650公尺，引起地方議論。記者張弘昌／攝影
分享
桃園鐵路地下化工程，原訂在平鎮區東周鋼鐵廠一帶新設平鎮火車站，最近卻以行車安全為...
桃園鐵路地下化工程，原訂在平鎮區東周鋼鐵廠一帶新設平鎮火車站，最近卻以行車安全為由站區北移650公尺，引起地方議論，立法委員呂玉玲（中）昨會勘，要求召開說明會溝通。記者張弘昌／攝影
分享
桃園鐵路地下化工程，原訂在平鎮區東周鋼鐵廠一帶新設平鎮火車站，最近卻以行車安全為...
桃園鐵路地下化工程，原訂在平鎮區東周鋼鐵廠一帶新設平鎮火車站，最近卻以行車安全為由站區北移650公尺，引起地方議論，立法委員呂玉玲（右）昨會勘，要求相關單位召開說明會。記者張弘昌／攝影
分享

鐵路地下化台鐵捷運
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

落果、臭氣、致過敏 這5種行道樹成壞鄰居

2019-03-15 23:03

中壢新明市場2樓閒置空閒轉型 供社大教學及藝文展覽

2019-03-16 08:51

桃市提升汙水下水道接管率 推出「三免」政策

2019-03-15 23:31

打掉行道樹花果 專家：髒亂沒了，城市季節性景觀也毀了

2019-03-15 23:21

行道樹設帶狀樹穴 樹根交錯抗強風而不倒

2019-03-15 23:11

桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

2019-03-15 17:05

潮！新竹市東大路機車地下道 吹起簡約設計風

2019-03-15 14:39

快搶！竹市電動機車補助200名 最高達2萬5千元

2019-03-15 14:09

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

穿越時空？35年前老照片 驚見路人神似韓國瑜

2019-03-15 10:43

彰化又少一個百貨商場！ 彰化百貨三民店18日收攤

2019-03-15 14:10

清潔隊員撿到17萬 從加密筆電挖出感人故事

2019-03-15 17:33

通化街青島豆漿店將熄燈！一甲子口碑挺不過漲2萬租金

2019-03-15 14:27

影／廟會像默劇不放炮不打鼓 卻被稱讚是史上最精彩

2019-03-15 14:07

桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

2019-03-15 17:05

潮！新竹市東大路機車地下道 吹起簡約設計風

2019-03-15 14:39

台東名副其「石 」接地氣公車亭 民眾：果然北荒野站

2019-03-15 10:37

睽違2千多個日子 太魯閣知名景點九曲洞將重現

2019-03-15 10:55

台灣德亞瑪雲林廠區落成 創造60個在地工作機會

2019-03-15 13:43

整棟出租？長治鄉公所掛3大「租」字 鄉民熱議

2019-03-15 12:24

快搶！竹市電動機車補助200名 最高達2萬5千元

2019-03-15 14:09

新北深澳鐵道自行車宣傳片 獲日本影展主席特別獎

2019-03-15 15:42

大巨蛋傳今晚移樹 北市府證實：今晚有在準備

2019-03-15 18:25

宜蘭國民運動中心球場變賣場 縣府限期改善

2019-03-15 13:18

北市大巨蛋徹夜移樹 網路有直播

2019-03-15 23:28

民雄樂齡運動館明年3月完工 要讓在地人更幸福

2019-03-15 17:11

刮刮樂被偷…夜市阿公怒槌自己 網友不捨：用捧場讓他回本

2019-03-15 15:10

韓國瑜為高雄拚經濟 百貨公司下重本跟進

2019-03-15 20:57

「軍愛民」傳統不能停 海陸驍龍變免費農工

2019-03-15 18:07

台糖嘉義建牡蠣殼加工廠 地方不滿、建議都有

2019-03-15 19:56

北市新工處長升工務局長 職缺由公園處長接任

2019-03-15 17:00

「台版威尼斯」令人驚豔 正濱漁港這5棟也上色了

2019-03-16 08:06

落果、臭氣、致過敏 這5種行道樹成壞鄰居

2019-03-15 23:03

彰化縣第三件禽流感疫情 防疫人員撲殺土雞1萬多隻

2019-03-15 19:45

高市府：韓國瑜17日與郭台銘同台

2019-03-16 03:44

美國這個城市很哈台灣珍珠奶茶 飛萬里到宜蘭市交流

2019-03-15 18:51

拓寬台中文華路 逢甲大學無償捐市價逾4億校地

2019-03-15 23:37

血液存量不足 警廣花蓮台號召捐血

2019-03-15 11:15

反對鐵路高架調度場 水上鄉農民鐵道旁掛布條抗爭

2019-03-15 11:56

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

癮君子注意！高雄公車計程車候車亭禁菸4月1日取締

2019-03-15 12:49

與Booking.com合作 台南爭取國內外遊客

2019-03-15 10:57

雲林6鄉鎮將優先推動地方創生 縣府專案辦公室掛牌

2019-03-15 13:44

台北春季結婚購物節登場 柯文哲：產值上看40億

2019-03-15 13:26

現在還能賞花燈！迷你版台灣燈會今晚登場

2019-03-15 20:20

提升新北救災能量 巨輪捐贈新北消防後勤車

2019-03-15 17:07

高雄三民區20日停水22小時 影響8800戶用水

2019-03-15 18:13

企業捐雞翅 林口區長親料理嘉惠長輩

2019-03-15 19:44

夜市路窄有礙消防安全 逢甲大學捐地拓寬

2019-03-15 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top