台鐵地下化平鎮站區北移200公尺 地方議論

2019-03-16 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園鐵路地下化平鎮車站預定地，台鐵以隧道坡度太大、行車安全，計畫將站區北移650公尺，改為一般通勤站，引起地方議論。立法委員呂玉玲昨會勘表示，捨棄大車站改為小站，不符地方長遠期待，已要求相關單位開說明會溝通。

桃園市政府捷運工程局表示，最快今年10月行政院才會核定綜合規畫案，站區北移到環南路北側，鄰近有台鐵用地，可規畫地下化平鎮站，且是一般車站，不是簡易通勤站。地方有疑慮會請交通部鐵道局開說明會，詳細計畫內容，以行政院核定的為準。

立法委員呂玉玲昨天到平鎮車站預定地勘查。位在平鎮站區範圍東周鋼鐵廠總經理翁昌吉，拿出10多年報章媒體報導表示，平鎮有鐵路經過，卻沒有火車站，地方爭取增設車站時，鋼鐵廠樂意遷廠配合，廠區有9公頃，鄰近農業區有30公頃腹地，新站區若順利開發，可望成為平鎮區新都心。

呂玉玲表示，106年台鐵都會區捷運化桃園段地下化可行性研究報告，明載平鎮車站預定地及路段，地下化隧道最大縱坡度符合規定，最近綜合規畫報告，卻以隧道坡度太大，行車安全考量，將站區北移650公尺到環南路一帶。北移站區住宅大樓林立，開發腹地有限，原本新設平鎮火車站計畫，將縮水建簡易設施的通勤車站。

此外，鐵路地下化南出口處，施工會阻斷廣仁里交通要道新光路，形成交通黑暗期，且地下化沒有穿越台66線快速道路，只差數百公尺遠，還有2處車流量大的鐵路平交道未消弭，未有效發揮鐵路地下化的都區縫合功能。

呂玉玲表示，平鎮站區北移650公尺，卡在地下化是隧道或引道的坡度大小，如果把地下化出口端往南移到埔心站或挖深，可解決隧道坡度問題，同時維持在腹地廣闊的農業區設平鎮新車站，對行車安全及地方發展都有利。交通部鐵道局在完成綜合劃案前，一定要召開公聽會或說明會，取得地方共識。