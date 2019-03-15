桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

2019-03-15 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市今年以來頻傳企業大量解雇案件，包含太陽能廠茂迪、蘋果軟板大廠嘉聯益、紡織廠潤泰全，加上近日華映也宣布將一口氣裁掉2500人，光上半年桃園就有超過3684人沒頭路，國民黨立委吳志揚批，過去勞動部長許銘春保證華映未有下波裁員，根本是胡扯，多名黨籍議員也認為桃園關廠裁員如滾雪球，失業率也是連年六都之一，對比蔡政府說近年是廿年來經濟最好的時代，相當諷刺，藍營疾呼市府要多用點心思，勿讓失業勞工無語問蒼天。

桃園市政府勞動局回應，依據行政院主計總處公布107年就業調查，桃園市失業率為3.8%，較105年4.0%、106年3.9%呈現緩降情形，至於今年以來數件單案型大量解雇案件，就業服務處積極提早協助被資遣勞工以專案徵才方式提供就業轉銜，後續大量解雇案件，也會繼續督促事業單位遵守相關法令，將會主動協助勞資雙方協商，保障勞工權益。

立委吳志揚今天在立法院國是論壇發言指出，今年1月迄今，桃園持續發生大量勞工失業的問題，像茂迪桃園廠資遣588人、嘉聯益觀音廠資遣434人、潤泰楊梅廠預計4月歇業資遣303人，已深深衝擊在地勞工之生計。沒料到，近日更傳出華映將有面板業史上最大量的解雇案，預計龍潭、楊梅廠將在5月裁員2500人，已明顯打臉勞動部長許銘春先前的背書。

吳說，去年12月勞動部便曾督導地方勞動局查訪華映，但不到一天時間，華映便對外無預警大量停工，影響數千人。對此，勞動部還曾在立法院提出報告，聲稱華映只是一時遇到原物料及生產線問題，如今華映確定大量裁員2500名員工，證明勞動部替華映聲稱的生產線問題，根本就是在胡扯，而許銘春曾保證的沒有裁員，更是慘遭打臉。

桃園市議會國民黨團也針對桃園近來多起大量解雇案，向市府發難，且質疑桃園市工商大市，但根據勞動部統計資料，桃園市失業率從104年到107年都是六都第一；今天記者會包括書記長梁為超、執行長徐玉樹、市議員涂權吉、周玉琴、劉茂群、詹江村等人都出席。