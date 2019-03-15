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桃園下水道工程 北區水資源回收中心二期動土

2019-03-15 14:59中央社 桃園15日電

桃園市政府今天舉行桃園北區水資源回收中心第二期擴廠計畫動土典禮，內政部長徐國勇表示，全力支持桃園發展污水下水道及社會住宅，達成「6年後接管率60%」的目標。

行政院在去年10月15日同意桃園北區水資源回收中心第二期擴廠計畫，除結合MBR高效污水處理技術，更結合工研院「BioNET 生物處理技術」，希望讓水質淨化再升級，可加速改善河川水質。

徐國勇致詞表示，這個工程總共分為四期，每期要處理5萬噸的水。目前下水道接管進度已超前，所以二期提早啟動，相信桃園會變成最文明進步的都市，桃園市的各項建設，像是污水下水道、社會住宅等工程，內政部都會全力支持。

桃園市長鄭文燦表示，日勝生集團組成的日鼎水務公司，負責全桃園最大的北區下水道系統，橫跨了蘆竹、桃園、八德與龜山區，目前第一期的污水處理廠已完成，今天開工的二期，預定斥資9億元經費，讓處理的總水量可到達10萬噸。目前北區系統已接管將近7萬戶，未來會朝20萬戶的目標前進。

鄭文燦指出，桃園規劃12個下水道系統，升格前的接管率只有5.46%，是6都中的最後一名，現在已經到達16.48%，未來會繼續光速前進，透過總經費約1300億元的工程，完成桃園的基礎建設，北區的系統是一個示範點，並得到金擘獎、國家卓越建設獎及環境教育認證場所，歡迎市民學生來參觀。

日勝生集團董事長林榮顯表示，過去4年多來，順利完成了7萬多戶的家庭用戶接管，共接通了70多公里的地下管網工程，未來也決定加碼在桃園投資，發展循環經濟的產業，以行動響應中央政府發展循環經濟5+2產業政策。‭

污水徐國勇鄭文燦
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