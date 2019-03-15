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潮！新竹市東大路機車地下道 吹起簡約設計風

2019-03-15 14:39聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市東大路機車地下道重新修繕，讓元老級地下道改頭換面吹起簡約設計風。記者郭宣彣...
新竹市東大路機車地下道重新修繕，讓元老級地下道改頭換面吹起簡約設計風。記者郭宣彣／攝影
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新竹市東大路機車地下道是連接前後站空間的重要幹道，服務一甲子來不曾完整修繕，市府向中央爭取經費，投入3千萬改善整平地下道、提升照明改善漏水，並設置吸音牆，讓機車族通行更舒適沒噪音，也加寬人行道空間提升步行環境，讓元老級地下道改頭換面吹起簡約設計風。

市長林智堅表示，東大路為新竹市機車族主要交通要道，聯通光復路與中華路，串聯市中心與新竹公園，周遭有多所學校，是機車族每日上下班必經之路。據交通處的統計，在尖峰時刻每小時就有超過2千2百輛機車進出，使用率高。因此，修繕工程不易進行，未改善前有設施老舊、人行空間不足、鋼筋裸露等問題。

林智堅表示，為形塑友善的步行環境，今年下半年將完成的新竹公園景觀工程，這次地下道工程將原本僅60公分的施工便道，加寬到近100公分，讓行人、嬰兒車方便通行，並加裝吸音建材，降低迴音、噪音的問題，排煙度也大幅度改善；白天的景觀簡潔俐落，晚上搭配燈光則有不同的景致。

雲開建築師事務所建築師徐愛雲表示，本次改善地下道長約287公尺，地下道門面原本有較多雜亂管線，標示不明顯，採用內照式標誌，夜間也能看清交通號誌；同時利用排水天溝及牆面防水工程，改善原有地下道滲水、地面濕滑問題，兩側壁面則以抗汙塗料取代老舊、易卡汙垢的磁磚，且以安全隱形鋼絲網取代原低透空率的花磚欄杆，爭取橋面下的自然採光及通風。

徐愛雲說，過去窄小的施工便道也加寬，讓人行空間更大，並於涵洞過道設置天花金屬吸音板，減少噪音，全面改善提升通行品質；而跨越主要道路的中華路，也以簡約橋梁金屬板柱體照明及車道兩側燈帶引導加強夜間車行品質，營造出合乎人性、安全、優質的人行車行地下道環境景觀、改善市容。

新竹市東大路機車地下道重新修繕，讓元老級地下道改頭換面吹起簡約設計風。記者郭宣彣...
新竹市東大路機車地下道重新修繕，讓元老級地下道改頭換面吹起簡約設計風。記者郭宣彣／攝影
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新竹市東大路機車地下道重新修繕，讓元老級地下道改頭換面吹起簡約設計風。記者郭宣彣...
新竹市東大路機車地下道重新修繕，讓元老級地下道改頭換面吹起簡約設計風。記者郭宣彣／攝影
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人行道新竹機車族
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