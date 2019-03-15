潮！新竹市東大路機車地下道 吹起簡約設計風

2019-03-15 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市東大路機車地下道重新修繕，讓元老級地下道改頭換面吹起簡約設計風。記者郭宣彣／攝影 分享 facebook 新竹市東大路機車地下道是連接前後站空間的重要幹道，服務一甲子來不曾完整修繕，市府向中央爭取經費，投入3千萬改善整平地下道、提升照明改善漏水，並設置吸音牆，讓機車族通行更舒適沒噪音，也加寬人行道空間提升步行環境，讓元老級地下道改頭換面吹起簡約設計風。

市長林智堅表示，東大路為新竹市機車族主要交通要道，聯通光復路與中華路，串聯市中心與新竹公園，周遭有多所學校，是機車族每日上下班必經之路。據交通處的統計，在尖峰時刻每小時就有超過2千2百輛機車進出，使用率高。因此，修繕工程不易進行，未改善前有設施老舊、人行空間不足、鋼筋裸露等問題。

林智堅表示，為形塑友善的步行環境，今年下半年將完成的新竹公園景觀工程，這次地下道工程將原本僅60公分的施工便道，加寬到近100公分，讓行人、嬰兒車方便通行，並加裝吸音建材，降低迴音、噪音的問題，排煙度也大幅度改善；白天的景觀簡潔俐落，晚上搭配燈光則有不同的景致。

雲開建築師事務所建築師徐愛雲表示，本次改善地下道長約287公尺，地下道門面原本有較多雜亂管線，標示不明顯，採用內照式標誌，夜間也能看清交通號誌；同時利用排水天溝及牆面防水工程，改善原有地下道滲水、地面濕滑問題，兩側壁面則以抗汙塗料取代老舊、易卡汙垢的磁磚，且以安全隱形鋼絲網取代原低透空率的花磚欄杆，爭取橋面下的自然採光及通風。