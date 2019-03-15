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快搶！竹市電動機車補助200名 最高達2萬5千元

2019-03-15 14:09聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

為推動低污染綠色運具，加速淘汰高污染二行程機車，新竹市政府今年持續辦理並擴大加碼，搭配中央補助，電動機車總補助額最高2萬5千元，另為照顧弱勢，讓低收入戶最高可享補助3萬5千元。市長林智堅表示，新竹市機車密度排名全國第三，為減少空氣汙染，鼓勵民眾近距離可用步行、騎腳踏車代替，換機車時可考慮電動機車，共同為竹市將邁向友善、人本的綠色優質城市努力。

新竹市「換購電動二輪車」補助方案，107年底前二行程機車設籍新竹市，淘汰二行程機車、換購電動二輪車，每輛可獲得中央及市府加碼補助9千至2萬5千元，限量2百名。另具有低收入戶證明之市民，且其二行程機車107年底前設籍新竹市，汰舊換購電動二輪車可獲中央及市府加碼補助最高3萬5千元。

在「新購電動二輪車」補助方案，每輛可獲得中央及市府加碼補助5千至2萬1千元，限量1千2百名，設籍新竹市、年滿18歲以上市民，每人限申請補助1輛電動二輪車，設立登記於新竹市公司或法人，限申請補助2輛電動二輪車。

環保局長江盛任表示，新竹市透過近年來汰舊換新補助及稽查管制雙管齊下，二行程機車目前僅餘8,253輛，佔全市機車總數3.2%，為全國第2低的縣市，希望透過今年加碼補助，持續鼓勵換購低污染的電動機車。特別提醒市民朋友，配合中央政策，109年起將不再補助二行程機車汰舊換新，請務必把握最後一年的補助機會。

江盛任說，設籍於新竹市的電動機車已從104年922輛增至108年1月3235輛，成長率高達351％，顯見市民逐漸肯定低污染綠色運具。為因應逐年成長之電動機車使用量，已在轄內建置128處共160座的電動機車充電站，同時各電動機車業者亦持續增設充電設施，提供便捷充電的友善環境，詳細地點請查詢「竹塹EM充電站」APP。

為加強便民服務，轄內79家機車排氣檢驗站均已加入二行程機車汰舊補助申請服務行列，協助填寫及送件服務，歡迎就近洽詢利用。若有任何補助相關問題，歡迎致電環保局空氣污染及噪音防制科03-5368920分機2014、2002，將有專人心服務。

Gogoro售價從7萬元至13萬元不等。記者郭宣彣／攝影
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Gogoro售價從7萬元至13萬元不等。記者郭宣彣／攝影
Gogoro售價從7萬元至13萬元不等。記者郭宣彣／攝影
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減少空氣汙染，鼓勵民眾近距離可用步行、騎腳踏車代替，換機車時可考慮電動機車，讓竹...
減少空氣汙染，鼓勵民眾近距離可用步行、騎腳踏車代替，換機車時可考慮電動機車，讓竹市將邁向綠色優質城市努力。記者郭宣彣／攝影
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為推動低污染綠色運具，加速淘汰高污染二行程機車，新竹市政府今年持續辦理並擴大加碼...
為推動低污染綠色運具，加速淘汰高污染二行程機車，新竹市政府今年持續辦理並擴大加碼。記者郭宣彣／攝影
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為推動低污染綠色運具，加速淘汰高污染二行程機車，新竹市政府今年持續辦理並擴大加碼...
為推動低污染綠色運具，加速淘汰高污染二行程機車，新竹市政府今年持續辦理並擴大加碼。記者郭宣彣／攝影
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新竹電動機車綠色運具
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