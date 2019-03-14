企業捐沙灘車 鄭文燦：護海岸清海漂垃圾及防溺救災

2019-03-14 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市政府成立海岸巡護隊需要裝備防範海岸線避免廢棄物侵入，在觀音區樹林里長吳進昌勸募下，3家企業響應捐出2輛沙灘車及配備，今天下午在觀音濱海遊憩區舉辦捐贈儀式，市長鄭文燦主持受贈時表示，感謝堡富興業、台清、錦美紙業3家企業響應環保美意，沙灘車及配備將交由樹林海岸巡護隊運用，維護海岸環境及防溺救災。

這項沙灘車及配備捐贈儀式，也是市府海岸管理處去年12月成立海岸巡護隊之後，樹林海岸巡護隊是第1支獲企業捐贈配備的巡護隊，鄭文燦當場表揚堡富興業董事長廖春芳、台清總經理宋宏亮、錦美紙業總經理陳訓良對環境的支持。3企業負責人表示，回饋社會是企業共同的責任，希望拋磚引玉有更多企業響應珍惜海洋環境。

鄭文燦表示，桃園市海岸線長，經常出現在海岸的垃圾廢棄物，絕大部分是被海浪沖上岸，不易完全清除，光靠政府力量遠遠不夠，非常需要在地志工幫忙，市府率全國之先，招募成立11支海岸巡護隊及志工347人投入淨灘護海行列，未來希望每隊都有沙灘車配備巡護海岸及防溺救援。