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企業捐沙灘車 鄭文燦：護海岸清海漂垃圾及防溺救災

2019-03-14 20:37聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市政府成立海岸巡護隊需要裝備防範海岸線避免廢棄物侵入，在觀音區樹林里長吳進昌勸募下，3家企業響應捐出2輛沙灘車及配備，今天下午在觀音濱海遊憩區舉辦捐贈儀式，市長鄭文燦主持受贈時表示，感謝堡富興業、台清、錦美紙業3家企業響應環保美意，沙灘車及配備將交由樹林海岸巡護隊運用，維護海岸環境及防溺救災。

這項沙灘車及配備捐贈儀式，也是市府海岸管理處去年12月成立海岸巡護隊之後，樹林海岸巡護隊是第1支獲企業捐贈配備的巡護隊，鄭文燦當場表揚堡富興業董事長廖春芳、台清總經理宋宏亮、錦美紙業總經理陳訓良對環境的支持。3企業負責人表示，回饋社會是企業共同的責任，希望拋磚引玉有更多企業響應珍惜海洋環境。

鄭文燦表示，桃園市海岸線長，經常出現在海岸的垃圾廢棄物，絕大部分是被海浪沖上岸，不易完全清除，光靠政府力量遠遠不夠，非常需要在地志工幫忙，市府率全國之先，招募成立11支海岸巡護隊及志工347人投入淨灘護海行列，未來希望每隊都有沙灘車配備巡護海岸及防溺救援。

觀音樹林海岸巡護隊長賴敏迪表示，沙灘車能克服崎嶇不平路面，既能載運海岸垃圾，也能拖運救生艇和救災器材，當民眾到海邊遊玩不幸發生溺水意外，沙灘車能快速趕赴現場，運送傷患爭取黃金救援時間。

桃園市觀音樹林里長吳進昌（右）奔走勸募獲企業響應捐贈沙灘車及配備，市長鄭文燦（左...
桃園市觀音樹林里長吳進昌（右）奔走勸募獲企業響應捐贈沙灘車及配備，市長鄭文燦（左）主持沙灘車及配備捐贈儀式給予肯定。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦主持3企業捐贈沙灘車配備給觀音樹林海岸巡護隊儀式，表揚3家企業響應...
桃園市長鄭文燦主持3企業捐贈沙灘車配備給觀音樹林海岸巡護隊儀式，表揚3家企業響應關心環保，與在地民代合影感謝。記者曾增勳／攝影
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觀音堡富興業、台清、錦美紙業3家企業捐贈沙灘車及配備（見圖），將交由樹林海岸巡護...
觀音堡富興業、台清、錦美紙業3家企業捐贈沙灘車及配備（見圖），將交由樹林海岸巡護隊運用維護海岸環境及防溺救災。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（中）主持沙灘車捐贈儀式，錦美紙業總經理陳訓良（左）捐贈沙灘車配備...
桃園市長鄭文燦（中）主持沙灘車捐贈儀式，錦美紙業總經理陳訓良（左）捐贈沙灘車配備，由觀音樹林海岸巡護隊長賴敏迪（右）接受感謝。記者曾增勳／攝影
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沙灘鄭文燦廢棄物
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